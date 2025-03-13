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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 березня 2025

13 березня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 13 березня 2025, за картами Таро
Людина, яка розкладає карти Таро. Фото: Pinterest
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 13 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 13 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Закохані"

Це важкий емоційний день, адже тарологічна карта вказує на необхідність вибору між серцем і розумом. Сьогодні ви можете замислитися про довіру і прихильність до людей.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Ця тарологічна карта нагадує про внутрішню силу і вміння долати будь-які труднощі. Щоб уникнути непотрібних конфліктів, йдіть на компроміс.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з випробуванням на зрілість і відповідальність, адже ця тарологічна карта символізує владу, контроль і дисципліну. Можливо вам доведеться маніпулювати іншими, але не забувайте про людяність.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Утримання"

Це день неочікуваних і, водночас, тривожних змін, але тарологічна карта радить потерпіти. Сьогодні варто бути спокійними і тримати внутрішню гармонію.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні вам доведеться зіштовхнутися з неочікуваними обставинами, а тарологічна карта символізує жіночу енергію. Довіряйте власній інтуїції, щоб зробити правильний вибір.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Сьогодні буде багато різних подій, а тарологічна карта вказує на нові можливості, деякі з яких будуть не дуже приємними. Можливо вам доведеться прийняти важливе рішення, але дивіться на знаки долі.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Сьогодні ваші вміння організовувати і планувати можуть потрапити у випробування, але не бійтеся виходити із зони комфорту.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні ви зможете керувати обставинами, а тарологічна карта символізує баланс між ризиком і обережністю. Використовуйте свою інтуїцію, щоб обрати правильний шлях, і будьте вдячні долі за шанс.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Сьогодні день нових перспектив, а тарологічна карта говорить про можливості, на яких ви давно чекали. Можливо ви отримаєте шанс втілити у життя старий план, але для цього потрібно прикласти зусиль.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Вам доведеться переоцінити свої ресурси і стратегії, а ця тарологічна карта символізує хитрість і здатність знаходити нетипові рішення. Вам варто довіряти собі та своїм силам.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Це буде важкий день, адже ця тарологічна карта попереджає про можливі розчарування або кризис. Навіть якщо ситуація складна, зверніться за підтримкою до близьких.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ця тарологічна карта символізує бажання змін і нові починання. Це сприятливий день для того, аби вийти із зони комфорту.

Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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