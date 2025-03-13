Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 13 березня 2025, за картами Таро

Людина, яка розкладає карти Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 13 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 13 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Це важкий емоційний день, адже тарологічна карта вказує на необхідність вибору між серцем і розумом. Сьогодні ви можете замислитися про довіру і прихильність до людей.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Ця тарологічна карта нагадує про внутрішню силу і вміння долати будь-які труднощі. Щоб уникнути непотрібних конфліктів, йдіть на компроміс.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з випробуванням на зрілість і відповідальність, адже ця тарологічна карта символізує владу, контроль і дисципліну. Можливо вам доведеться маніпулювати іншими, але не забувайте про людяність.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Утримання"

Це день неочікуваних і, водночас, тривожних змін, але тарологічна карта радить потерпіти. Сьогодні варто бути спокійними і тримати внутрішню гармонію.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні вам доведеться зіштовхнутися з неочікуваними обставинами, а тарологічна карта символізує жіночу енергію. Довіряйте власній інтуїції, щоб зробити правильний вибір.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Сьогодні буде багато різних подій, а тарологічна карта вказує на нові можливості, деякі з яких будуть не дуже приємними. Можливо вам доведеться прийняти важливе рішення, але дивіться на знаки долі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Сьогодні ваші вміння організовувати і планувати можуть потрапити у випробування, але не бійтеся виходити із зони комфорту.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні ви зможете керувати обставинами, а тарологічна карта символізує баланс між ризиком і обережністю. Використовуйте свою інтуїцію, щоб обрати правильний шлях, і будьте вдячні долі за шанс.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Сьогодні день нових перспектив, а тарологічна карта говорить про можливості, на яких ви давно чекали. Можливо ви отримаєте шанс втілити у життя старий план, але для цього потрібно прикласти зусиль.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Вам доведеться переоцінити свої ресурси і стратегії, а ця тарологічна карта символізує хитрість і здатність знаходити нетипові рішення. Вам варто довіряти собі та своїм силам.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Це буде важкий день, адже ця тарологічна карта попереджає про можливі розчарування або кризис. Навіть якщо ситуація складна, зверніться за підтримкою до близьких.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ця тарологічна карта символізує бажання змін і нові починання. Це сприятливий день для того, аби вийти із зони комфорту.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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