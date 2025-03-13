Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 13 марта 2025, по картам Таро

Человек, который раскладывает карты Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 13 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 13 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Это трудный эмоциональный день, ведь тарологическая карта указывает на необходимость выбора между сердцем и разумом. Сегодня вы можете задуматься о доверии и привязанности к людям.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Эта тарологическая карта напоминает о внутренней силе и умении преодолевать любые трудности. Чтобы избежать ненужных конфликтов, идите на компромисс.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Император"

Сегодня вы можете столкнуться с испытанием на зрелость и ответственность, ведь эта тарологическая карта символизирует власть, контроль и дисциплину. Возможно вам придется манипулировать другими, но не забывайте о человечности.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Удержание"

Это день неожиданных и, в то же время, тревожных перемен, но тарологическая карта советует потерпеть. Сегодня стоит быть спокойными и держать внутреннюю гармонию.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Дама Жезлов"

Сегодня вам придется столкнуться с неожиданными обстоятельствами, а тарологическая карта символизирует женскую энергию. Доверяйте собственной интуиции, чтобы сделать правильный выбор.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Сегодня будет много разных событий, а тарологическая карта указывает на новые возможности, некоторые из которых будут не очень приятными. Возможно вам придется принять важное решение, но смотрите на знаки судьбы.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Жезлов"

Сегодня ваши умения организовывать и планировать могут попасть в испытание, но не бойтесь выходить из зоны комфорта.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Сегодня вы сможете управлять обстоятельствами, а тарологическая карта символизирует баланс между риском и осторожностью. Используйте свою интуицию, чтобы выбрать правильный путь, и будьте благодарны судьбе за шанс.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Денариев"

Сегодня день новых перспектив, а тарологическая карта говорит о возможностях, которых вы давно ждали. Возможно вы получите шанс воплотить в жизнь старый план, но для этого нужно приложить усилия.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Вам придется переоценить свои ресурсы и стратегии, а эта тарологическая карта символизирует хитрость и способность находить нетипичные решения. Вам стоит доверять себе и своим силам.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Это будет трудный день, ведь эта тарологическая карта предупреждает о возможных разочарованиях или кризисе. Даже если ситуация сложная, обратитесь за поддержкой к близким.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Эта тарологическая карта символизирует желание перемен и новые начинания. Это благоприятный день для того, чтобы выйти из зоны комфорта.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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