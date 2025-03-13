Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 13 марта 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 марта 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 13 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 13 марта 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 13 марта.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Влюбленные"
Это трудный эмоциональный день, ведь тарологическая карта указывает на необходимость выбора между сердцем и разумом. Сегодня вы можете задуматься о доверии и привязанности к людям.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Сила"
Эта тарологическая карта напоминает о внутренней силе и умении преодолевать любые трудности. Чтобы избежать ненужных конфликтов, идите на компромисс.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Император"
Сегодня вы можете столкнуться с испытанием на зрелость и ответственность, ведь эта тарологическая карта символизирует власть, контроль и дисциплину. Возможно вам придется манипулировать другими, но не забывайте о человечности.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Удержание"
Это день неожиданных и, в то же время, тревожных перемен, но тарологическая карта советует потерпеть. Сегодня стоит быть спокойными и держать внутреннюю гармонию.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Дама Жезлов"
Сегодня вам придется столкнуться с неожиданными обстоятельствами, а тарологическая карта символизирует женскую энергию. Доверяйте собственной интуиции, чтобы сделать правильный выбор.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Паж Кубков"
Сегодня будет много разных событий, а тарологическая карта указывает на новые возможности, некоторые из которых будут не очень приятными. Возможно вам придется принять важное решение, но смотрите на знаки судьбы.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Король Жезлов"
Сегодня ваши умения организовывать и планировать могут попасть в испытание, но не бойтесь выходить из зоны комфорта.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Сегодня вы сможете управлять обстоятельствами, а тарологическая карта символизирует баланс между риском и осторожностью. Используйте свою интуицию, чтобы выбрать правильный путь, и будьте благодарны судьбе за шанс.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Туз Денариев"
Сегодня день новых перспектив, а тарологическая карта говорит о возможностях, которых вы давно ждали. Возможно вы получите шанс воплотить в жизнь старый план, но для этого нужно приложить усилия.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Семерка Мечей"
Вам придется переоценить свои ресурсы и стратегии, а эта тарологическая карта символизирует хитрость и способность находить нетипичные решения. Вам стоит доверять себе и своим силам.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Десятка Мечей"
Это будет трудный день, ведь эта тарологическая карта предупреждает о возможных разочарованиях или кризисе. Даже если ситуация сложная, обратитесь за поддержкой к близким.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Эта тарологическая карта символизирует желание перемен и новые начинания. Это благоприятный день для того, чтобы выйти из зоны комфорта.
Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака станут богатыми в марте 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, у какого знака Зодиака радикально изменится жизнь в марте 2025 года.
Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в марте 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!