Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 марта 2025 arrow

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 марта 2025

13 марта 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 13 марта 2025, по картам Таро
Человек, который раскладывает карты Таро. Фото: Pinterest
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 13 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 13 марта 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 13 марта.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Это трудный эмоциональный день, ведь тарологическая карта указывает на необходимость выбора между сердцем и разумом. Сегодня вы можете задуматься о доверии и привязанности к людям.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Эта тарологическая карта напоминает о внутренней силе и умении преодолевать любые трудности. Чтобы избежать ненужных конфликтов, идите на компромисс.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Император"

Сегодня вы можете столкнуться с испытанием на зрелость и ответственность, ведь эта тарологическая карта символизирует власть, контроль и дисциплину. Возможно вам придется манипулировать другими, но не забывайте о человечности.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Удержание"

Это день неожиданных и, в то же время, тревожных перемен, но тарологическая карта советует потерпеть. Сегодня стоит быть спокойными и держать внутреннюю гармонию.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Дама Жезлов"

Сегодня вам придется столкнуться с неожиданными обстоятельствами, а тарологическая карта символизирует женскую энергию. Доверяйте собственной интуиции, чтобы сделать правильный выбор.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Сегодня будет много разных событий, а тарологическая карта указывает на новые возможности, некоторые из которых будут не очень приятными. Возможно вам придется принять важное решение, но смотрите на знаки судьбы.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Жезлов"

Сегодня ваши умения организовывать и планировать могут попасть в испытание, но не бойтесь выходить из зоны комфорта.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Сегодня вы сможете управлять обстоятельствами, а тарологическая карта символизирует баланс между риском и осторожностью. Используйте свою интуицию, чтобы выбрать правильный путь, и будьте благодарны судьбе за шанс.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Денариев"

Сегодня день новых перспектив, а тарологическая карта говорит о возможностях, которых вы давно ждали. Возможно вы получите шанс воплотить в жизнь старый план, но для этого нужно приложить усилия.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Вам придется переоценить свои ресурсы и стратегии, а эта тарологическая карта символизирует хитрость и способность находить нетипичные решения. Вам стоит доверять себе и своим силам.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Это будет трудный день, ведь эта тарологическая карта предупреждает о возможных разочарованиях или кризисе. Даже если ситуация сложная, обратитесь за поддержкой к близким.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Эта тарологическая карта символизирует желание перемен и новые начинания. Это благоприятный день для того, чтобы выйти из зоны комфорта.

Гороскоп на 13 марта для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака станут богатыми в марте 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, у какого знака Зодиака радикально изменится жизнь в марте 2025 года.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в марте 2025 года.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака ежедневный гороскоп таро карты
Реклама
Реклама
Реклама