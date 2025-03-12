Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 12 березня 2025, за картами Таро

Колода тарологічних карт у руці. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 12 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 12 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це час відвертих розмов, адже тарологічна карта символізує можливість вивільнити накопичені емоції і вирішити конфлікти. Але в діалозі важливо тримати свої емоції під контролем, і тоді вам вдасться налагодити стосунки або зовсім їх завершити.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Денарієв"

Ви отримаєте неочікуваний подарунок, адже тарологічна карта символізує можливість отримати щось цінне, за що важливо бути вдячними. Також це сприятливий день для благодійності та допомоги.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні вам доведеться зробити важливий вибір в особистому житті, адже ця тарологічна карта радить переглянути стосунки. Можливо вам потрібно буде прийняти доленосне рішення.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Сьогодні ви відчуєте гармонію і задоволення, джеа тарологічна карта символізує внутрішній баланс і успішне завершення проєктів. Також це сприятливий день для зустрічі з близькими, святкування і приємного спілкування.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Сьогодні зверніть увагу на емоційний стан, адже тарологічна карта радить зупинитися і передихнути. Не ігноруйте сигнали свого організму, адже ви можете втратити мотивацію.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Сьогодні у вас може бути випробування на витримку, адже тарологічна карта вказує на надмірну кількість обов’язків і бажання перекласти відповідальність на інших. Але варто бути рішучими і самостійно вирішувати питання.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Це день неочікуваних можливостей, адже тарологічна карта вказує на цікаву пропозицію, романтичне знайомство або нові захоплення. Сьогодні ви можете відчути, що стоїте на порозі змін, але саме від вас залежить, яким далі буде ваше життя.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шут"

Це день неочікуваностей, адже тарологічна карта символізує азарт, легкість і нові починання. Можливо ви отримаєте шанс спробувати щось нове, поїхати у подорож або подивитися на світ іншими очима.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це день здійснення бажань, адже тарологічна карта символізує задоволення і гармонію. Можливо ви отримаєте те, про що так давно мріяли, але для цього вам потрібно буде дечим пожертвувати.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Правосуддя"

Цей день мине під знаком чесності та справедливості, а тарологічна карта радить бути об’єктивними під час прийняття рішень. Можливо вам доведеться бути чесними, але за це вас Всесвіт винагородить.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Сьогодні зверніть увагу на внутрішній стан, адже тарологічна карта попереджає про емоційне виснаження. Перегляньте власні пріоритети і відмовтеся від того, що заважає вам розвиватися.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Смерть"

Ви перейдете на важливий етап змін, адже тарологічна карта вказує на завершення старого і початок нового. Це може бути закінчення стосунків, роботи або життєвого етапу і підготовка до чогось кращого.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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