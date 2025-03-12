Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 12 марта 2025, по картам Таро

Колода тарологических карт в руке. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 12 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 12 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это время откровенных разговоров, ведь тарологическая карта символизирует возможность высвободить накопившиеся эмоции и решить конфликты. Но в диалоге важно держать свои эмоции под контролем, и тогда вам удастся наладить отношения или вовсе их завершить.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Денариев"

Вы получите неожиданный подарок, ведь тарологическая карта символизирует возможность получить что-то ценное, за что важно быть благодарными. Также это благоприятный день для благотворительности и помощи.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня вам предстоит сделать важный выбор в личной жизни, ведь эта тарологическая карта советует пересмотреть отношения. Возможно вам нужно будет принять судьбоносное решение.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Сегодня вы почувствуете гармонию и удовлетворение, ведь тарологическая карта символизирует внутренний баланс и успешное завершение проектов. Также это благоприятный день для встречи с близкими, празднования и приятного общения.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Сегодня обратите внимание на эмоциональное состояние, ведь тарологическая карта советует остановиться и передохнуть. Не игнорируйте сигналы своего организма, ведь вы можете потерять мотивацию.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Сегодня у вас может быть испытание на выдержку, ведь тарологическая карта указывает на чрезмерное количество обязанностей и желание переложить ответственность на других. Но стоит быть решительными и самостоятельно решать вопросы.

Знак Зодиака Дева Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Это день неожиданных возможностей, ведь тарологическая карта указывает на интересное предложение, романтическое знакомство или новые увлечения. Сегодня вы можете почувствовать, что стоите на пороге перемен, но именно от вас зависит, какой дальше будет ваша жизнь.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шут"

Это день неожиданностей, ведь тарологическая карта символизирует азарт, легкость и новые начинания. Возможно вы получите шанс попробовать что-то новое, поехать в путешествие или посмотреть на мир другими глазами.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это день исполнения желаний, ведь тарологическая карта символизирует удовольствие и гармонию. Возможно вы получите то, о чем так давно мечтали, но для этого вам нужно будет кое-чем пожертвовать.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Правосудие"

Этот день пройдет под знаком честности и справедливости, а тарологическая карта советует быть объективными при принятии решений. Возможно вам придется быть честными, но за это вас Вселенная вознаградит.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Сегодня обратите внимание на внутреннее состояние, ведь тарологическая карта предупреждает об эмоциональном истощении. Пересмотрите собственные приоритеты и откажитесь от того, что мешает вам развиваться.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Смерть"

Вы перейдете на важный этап перемен, ведь тарологическая карта указывает на завершение старого и начало нового. Это может быть окончание отношений, работы или жизненного этапа и подготовка к чему-то лучшему.

Знак Зодиака Рыбы Фото: freepik.com

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