Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 11 березня 2025, за картами Таро

Розклад на тарологічних картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 11 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 11 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні всі події у вашому житті можуть розвиватися як у гарному, так і не дуже сенсі. Можливо вам доведеться потрапити в неочікувані обставини, які змусять вас замислитися над своїми рішеннями.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні варто бути терплячими, не приймати необдуманих рішень і утримуватися від різких вчинків. Цього дня вам варто підготуватися до нового періоду у вашому житті.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні ви відчуєте довгоочікуване полегшення після важкого періоду напруги. Можливо ви закриєте важливий проєкт, позбудетеся проблем або отримаєте те, чого так довго хотіли.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні варто бути стійкими і рішучими, а також боротися за власні інтереси. Можливо вам доведеться долати труднощі, але це лише піде вам на користь.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

Цього дня ви можете зіштовхнутися з розчаруванням через завищені очікування, але спробуйте знизити планку, щоб уникнути сварок і зберегти гармонію у стосунках.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Сьогодні ви відчуєте відкриття всередині себе, адже ця тарологічна карта прогнозує усвідомлення важливих аспектів і перегляд оточення. Можливо ви зрозумієте, що настав час відпустити непотрібних людей.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Сьогодні уважніше поставтеся до своєї поведінки, адже ця карта вказує на ймовірність конфліктів через погані вчинки і слова.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Це успішний і радісний день, адже тарологічна карта обіцяє удачу у всіх починаннях. Можливо ви досягнете важливої цілі або отримаєте заслужене визнання.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Зверніть увагу на свій внутрішній стан, адже ця тарологічна карта вказує на невирішеність. Можливо ви маєте невирішені питання або незакриті справи, які не дають вам йти вперед.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Це період реалізації задуманих планів, а тарологічна карта вказує на успіх у професійному плані. Можливо ви зможете втілити у життя давні мрії або досягти фінансової стабільності.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Сьогодні підготуйтеся до неочікуваних подій. Тарологічна карта символізує непередбачуваність і нові проєкти. Можливо перед вами відкриються нові перспективи, які потребують сміливих рішень.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні варто бути обережними, адже ця тарологічна карта попереджає про можливі маніпуляції і брехню. Зверніть увагу на оточення, адже хтось може вас обдурювати.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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