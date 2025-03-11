Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 11 марта 2025, по картам Таро

Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 11 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 11 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня все события в вашей жизни могут развиваться как в хорошем, так и не очень смысле. Возможно вам придется попасть в неожиданные обстоятельства, которые заставят вас задуматься над своими решениями.

Знак Зодиака Овен Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня стоит быть терпеливыми, не принимать необдуманных решений и воздерживаться от резких поступков. В этот день вам стоит подготовиться к новому периоду в вашей жизни.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня вы почувствуете долгожданное облегчение после тяжелого периода напряжения. Возможно вы закроете важный проект, избавитесь от проблем или получите то, чего так долго хотели.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня стоит быть стойкими и решительными, а также бороться за собственные интересы. Возможно вам придется преодолевать трудности, но это лишь пойдет вам на пользу.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Денариев"

В этот день вы можете столкнуться с разочарованием из-за завышенных ожиданий, но попробуйте снизить планку, чтобы избежать ссор и сохранить гармонию в отношениях.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Сегодня вы почувствуете открытие внутри себя, ведь эта тарологическая карта прогнозирует осознание важных аспектов и пересмотр окружения. Возможно вы поймете, что пришло время отпустить ненужных людей.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Десятка Денариев"

Сегодня внимательнее отнеситесь к своему поведению, ведь эта карта указывает на вероятность конфликтов из-за плохих поступков и слов.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Солнце"

Это успешный и радостный день, ведь тарологическая карта обещает удачу во всех начинаниях. Возможно вы достигнете важной цели или получите заслуженное признание.

Знак Зодиака Скорпион Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Обратите внимание на свое внутреннее состояние, ведь эта тарологическая карта указывает на нерешенность. Возможно вы имеете нерешенные вопросы или незакрытые дела, которые не дают вам идти вперед.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Денариев"

Это период реализации задуманных планов, а тарологическая карта указывает на успех в профессиональном плане. Возможно вы сможете воплотить в жизнь давние мечты или достичь финансовой стабильности.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шут"

Сегодня подготовьтесь к неожиданным событиям. Тарологическая карта символизирует непредсказуемость и новые проекты. Возможно перед вами откроются новые перспективы, требующие смелых решений.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дьявол"

Сегодня стоит быть осторожными, ведь эта тарологическая карта предупреждает о возможных манипуляциях и лжи. Обратите внимание на окружение, ведь кто-то может вас обманывать.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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