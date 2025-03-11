Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 11 марта 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 марта 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 11 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 11 марта 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 11 марта.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня все события в вашей жизни могут развиваться как в хорошем, так и не очень смысле. Возможно вам придется попасть в неожиданные обстоятельства, которые заставят вас задуматься над своими решениями.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Удержание"
Сегодня стоит быть терпеливыми, не принимать необдуманных решений и воздерживаться от резких поступков. В этот день вам стоит подготовиться к новому периоду в вашей жизни.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Четверка Кубков"
Сегодня вы почувствуете долгожданное облегчение после тяжелого периода напряжения. Возможно вы закроете важный проект, избавитесь от проблем или получите то, чего так долго хотели.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Семерка Жезлов"
Сегодня стоит быть стойкими и решительными, а также бороться за собственные интересы. Возможно вам придется преодолевать трудности, но это лишь пойдет вам на пользу.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Девятка Денариев"
В этот день вы можете столкнуться с разочарованием из-за завышенных ожиданий, но попробуйте снизить планку, чтобы избежать ссор и сохранить гармонию в отношениях.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Шестерка Мечей"
Сегодня вы почувствуете открытие внутри себя, ведь эта тарологическая карта прогнозирует осознание важных аспектов и пересмотр окружения. Возможно вы поймете, что пришло время отпустить ненужных людей.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Десятка Денариев"
Сегодня внимательнее отнеситесь к своему поведению, ведь эта карта указывает на вероятность конфликтов из-за плохих поступков и слов.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Солнце"
Это успешный и радостный день, ведь тарологическая карта обещает удачу во всех начинаниях. Возможно вы достигнете важной цели или получите заслуженное признание.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Обратите внимание на свое внутреннее состояние, ведь эта тарологическая карта указывает на нерешенность. Возможно вы имеете нерешенные вопросы или незакрытые дела, которые не дают вам идти вперед.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Туз Денариев"
Это период реализации задуманных планов, а тарологическая карта указывает на успех в профессиональном плане. Возможно вы сможете воплотить в жизнь давние мечты или достичь финансовой стабильности.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Шут"
Сегодня подготовьтесь к неожиданным событиям. Тарологическая карта символизирует непредсказуемость и новые проекты. Возможно перед вами откроются новые перспективы, требующие смелых решений.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Дьявол"
Сегодня стоит быть осторожными, ведь эта тарологическая карта предупреждает о возможных манипуляциях и лжи. Обратите внимание на окружение, ведь кто-то может вас обманывать.
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