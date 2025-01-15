Яким знакам Зодіаку спадний Місяць 15-28 січня принесе труднощі — прогноз астрологів

Прогноз астрологів для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Спадний Місяць — час, який може стати випробуванням для багатьох. Адже енергія нашого супутника зменшується, а разом із нею життєва активність і енергія йдуть на спад. Найбільший вплив у цей період з 15 до 28 січня відчують три знаки Зодіаку. Вони можуть постати перед труднощами та викликами.

Які три знаки Зодіаку мають бути обережними у спадний Місяць з 15 до 28 січня, щоб уникнути серйозних проблем — дізнавайтесь у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Рак

Вразливі Раки часто сприймають все близько до серця. А у період спадного Місяця 15-28 січня їх особлива риса характеру може вийти з-під контролю. Щоб уникнути проблем, варто уникати імпульсивних рішень, не сприймати все сказане вороже й не провокувати конфлікти на пустому місці. Перш ніж ображатися добре проаналізуйте ситуацію. Щоб впоратися зі стресом, знаходьте можливість побути наодинці зі своїми думками й не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Терези

Спадний Місяць з 15 по 28 січня може порушити внутрішній баланс та спокій Терезів. Ці знаки Зодіаку ризикують зіштовхнутися з труднощами у стосунках з коханою людиною або близьким другом: можливі непорозуміння чи навіть невеликі сварки. У професійній сфері можуть виникнути ситуації, де доведеться приймати швидкі рішення, але поспішати не варто. Терезам важливо зберігати об'єктивність і не піддаватися емоціям.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Водолій

Для Водоліїв спадний Місяць може стати періодом перевірки на витривалість та міцність сили волі. Несподівані труднощі можуть виникнути у фінансовій сфері або стосунках із близькими. Є ймовірність конфліктів через різницю в поглядах, особливо якщо ви намагаєтеся довести свою правоту. Зберігайте терпіння та не дозволяйте емоціям керувати вашими рішеннями.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

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