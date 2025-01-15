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Спадний Місяць у січні 2025 принесе проблеми цим знакам Зодіаку

15 січня 2025 10:03
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку спадний Місяць 15-28 січня принесе труднощі — прогноз астрологів
Прогноз астрологів для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Спадний Місяць — час, який може стати випробуванням для багатьох. Адже енергія нашого супутника зменшується, а разом із нею життєва активність і енергія йдуть на спад. Найбільший вплив у цей період з 15 до 28 січня відчують три знаки Зодіаку. Вони можуть постати перед труднощами та викликами. 

Які три знаки Зодіаку мають бути обережними у спадний Місяць з 15 до 28 січня, щоб уникнути серйозних проблем — дізнавайтесь у нашому точному астрологічному прогнозі. 

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Рак

Вразливі Раки часто сприймають все близько до серця. А у період спадного Місяця 15-28 січня їх особлива риса характеру може вийти з-під контролю. Щоб уникнути проблем, варто уникати імпульсивних рішень, не сприймати все сказане вороже й не провокувати конфлікти на пустому місці. Перш ніж ображатися добре проаналізуйте ситуацію. Щоб впоратися зі стресом, знаходьте можливість побути наодинці зі своїми думками й не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі.

 

Яким знакам Зодіаку спадний Місяць 15-28 січня принесе труднощі — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Терези

Спадний Місяць з 15 по 28 січня може порушити внутрішній баланс та спокій Терезів. Ці знаки Зодіаку ризикують зіштовхнутися з труднощами у стосунках з коханою людиною або близьким другом: можливі непорозуміння чи навіть невеликі сварки. У професійній сфері можуть виникнути ситуації, де доведеться приймати швидкі рішення, але поспішати не варто. Терезам важливо зберігати об'єктивність і не піддаватися емоціям.

 

Яким знакам Зодіаку спадний Місяць 15-28 січня принесе труднощі — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com 

Водолій

Для Водоліїв спадний Місяць може стати періодом перевірки на витривалість та міцність сили волі. Несподівані труднощі можуть виникнути у фінансовій сфері або стосунках із близькими. Є ймовірність конфліктів через різницю в поглядах, особливо якщо ви намагаєтеся довести свою правоту. Зберігайте терпіння та не дозволяйте емоціям керувати вашими рішеннями.

 

Яким знакам Зодіаку спадний Місяць 15-28 січня принесе труднощі — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку потрапили у список щасливчиків на цьому тижні з 13 по 19 січня й можуть розраховувати на удачу у коханні.

Також ми писали, кому зі знаків Зодіаку зима принесе великі зміни

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23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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