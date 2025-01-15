Каким знакам Зодиака убывающая Луна 15-28 января принесет трудности — прогноз астрологов

Прогноз астрологов для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Убывающая Луна — время, которое может стать испытанием для многих. Ведь энергия нашего спутника уменьшается, а вместе с ней жизненная активность и энергия идут на спад. Наибольшее влияние в этот период с 15 по 28 января ощутят три знака Зодиака. Они могут столкнуться с трудностями и вызовами.

Какие три знака Зодиака должны быть осторожными в убывающую Луну с 15 по 28 января, чтобы избежать серьезных проблем — узнавайте в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Рак

Впечатлительные Раки часто воспринимают все близко к сердцу. А в период убывающей Луны 15-28 января их особая черта характера может выйти из-под контроля. Чтобы избежать проблем, стоит избегать импульсивных решений, не воспринимать все сказанное враждебно и не провоцировать конфликты на пустом месте. Прежде чем обижаться хорошо проанализируйте ситуацию. Чтобы справиться со стрессом, находите возможность побыть наедине со своими мыслями и не забывайте о прогулках на свежем воздухе.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Весы

Убывающая Луна с 15 по 28 января может нарушить внутренний баланс и спокойствие Весов. Эти знаки Зодиака рискуют столкнуться с трудностями в отношениях с любимым человеком или близким другом: возможны недоразумения или даже небольшие ссоры. В профессиональной сфере могут возникнуть ситуации, где придется принимать быстрые решения, но спешить не стоит. Весам важно сохранять объективность и не поддаваться эмоциям.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Водолей

Для Водолеев убывающая Луна может стать периодом проверки на выносливость и прочность силы воли. Неожиданные трудности могут возникнуть в финансовой сфере или отношениях с близкими. Есть вероятность конфликтов из-за разницы во взглядах, особенно если вы пытаетесь доказать свою правоту. Сохраняйте терпение и не позволяйте эмоциям управлять вашими решениями.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

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