Сім знаків Зодіаку знайдуть велике кохання вже у серпні 2026

Зодіакальне коло, закохана пара. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Серпень 2026 стане одним із найромантичніших місяців літа. Головну роль у цьому відіграватиме Венера, яка 6 серпня увійде до Терезів — знака, яким вона керує. Це один із найкращих астрологічних періодів для нових почуттів, знайомств і важливих кроків у стосунках. Уже 12 серпня цю енергію посилить сонячне затемнення у Леві, здатне принести доленосні події. Астрологи переконують: деякі знаки Зодіаку отримають особливий період романтики та кохання.

Новини.LIVE з посиланням на The Old Farmer's Almanac розповідає, хто зустріне другу половинку.

Овен

Серпень відкриває один із найперспективніших періодів у сфері стосунків. Після переходу Венери до Терезів атмосфера навколо вас стане набагато теплішою, а знайомства відбуватимуться легко й невимушено. Особливо сильним днем для початку нової історії кохання стане сонячне затемнення 12 серпня. Не відмовляйтеся від запрошень, вечірок чи спонтанних зустрічей.

Телець

Для вас справжнім подарунком від Всесвіту стане друга половина місяця, коли Сонце і Меркурій перейдуть у сектор кохання. Флірт, симпатії та романтичні пригоди буквально самі знаходитимуть вас. Зірки обіцяють красиві побачення, романтичні жести і море задоволення. Ваша відкритість і щирість допоможуть створити міцний емоційний зв'язок.

Близнюки

Серпень стане місяцем несподіваних знайомств. Венера подарує шанс зустріти цікаву людину. Нові стосунки можуть початися абсолютно випадково — через друзів, спільне хобі або навіть коротку поїздку. Особливо перспективними будуть місцеві заходи, фестивалі, концерти чи дружні компанії. Не закривайтеся від нових людей.

Лев

Останній місяць літа стане часом, коли впевненість у собі буквально притягуватиме захоплені погляди. Венера робить вас особливо привабливими, а Меркурій допомагає легко знаходити потрібні слова. У цей період вам варто більше спілкуватися, знайомитися й не боятися проявляти ініціативу. Уже на початку місяця можуть зав'язатися стосунки, які розвиватимуться швидко та природно.

Терези

Ви головні фаворити серпня. Венера входить у ваш знак і значно посилює вашу харизму. Ви будете легко привертати увагу, а люди охоче тягнутимуться до вас. Нові знайомства можуть відбутися практично будь-де — на святі, у подорожі, на роботі чи навіть під час звичайної прогулянки. Якщо ви відкриєтеся новим можливостям, є всі шанси зустріти людину, з якою захочеться будувати серйозні стосунки.

Водолій

Серпень сприятиме щирим розмовам, взаєморозумінню та емоційній близькості. Ключовою датою для вас стане сонячне затемнення 12 серпня. Цього дня астрологи радять бути максимально відкритими до нових знайомств, адже ймовірність доленосної зустрічі дуже висока. Не обмежуйте себе звичним колом спілкування.

Риби

У серпні Марс додасть пристрасті та сміливості проявляти свої почуття. Не бійтеся відкривати серце, адже саме цього місяця випадкові зустрічі можуть виявитися зовсім не випадковими. З'явиться шанс зустріти людину, з якою швидко виникне сильний емоційний зв'язок.

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