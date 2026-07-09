Ретроградний Нептун зніме рожеві окуляри: які знаки Зодіаку побачать правду

Ретроградний Нептун, зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Нептун, який розпочав ретроградний рух 7 липня, стане одним із найважливіших астрологічних періодів літа. Енергія планети змусить багатьох переосмислити власні цінності та бажання. Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким відкриється реальність. Вони змінять погляд на людей, стосунки, кар'єру та навіть власні мрії.

Новини.LIVE з посиланням на Horoscope.com розповідає, кому ретроградний Нептун, який триватиме з 7 липня по 12 грудня, допоможе побачити справжню реальність.

Чотири знаки Зодіаку, яким варто чекати на момент прозріння

Овен

У липні ретроградний Нептун стане приводом чесно відповісти собі на запитання про власні цілі. Зараз настане час оцінити, чи справді те, що ви робите, відповідає вашим внутрішнім бажанням. Є шанс побачити слабкі місця, переглянути підхід і зробити його набагато сильнішим. Більше довіряйте інтуїції, не поспішайте з важливими рішеннями та не дозволяйте стороннім людям відволікати вас від власних пріоритетів.

Рак

У липні ви нарешті побачите, наскільки важливо тримати баланс між роботою та особистим життям. Довгий час ви брали на себе надто багато відповідальності, через що накопичилася емоційна втома. Ретроградний Нептун відкриє вам правду: постійне перевантаження не робить вас успішнішими. А лише забирає ресурс на справді важливі речі. Найкраще рішення зараз — дозволити собі відпочинок. Вимикайте робочі повідомлення у вихідні, більше часу проводьте із близькими та не забувайте про себе.

Терези

Головним уроком не тільки липня, а й ще кількох найближчих місяців стане вміння встановлювати особисті межі. Ви часто віддаєте багато енергії іншим людям, іноді забуваючи про власні потреби. Ретроградний Нептун допоможе побачити, хто цінує вашу доброту, а хто лише користується нею. Настав час навчитися говорити "ні" там, де це справді необхідно. Чесність допоможе побудувати здоровіші стосунки.

Козеріг

Ви по-новому подивитесь на поняття дому та сім'ї. І почнете розуміти, що справжнє відчуття безпеки не завжди залежить від місця проживання. Значно важливішими стануть внутрішній спокій, духовні цінності та люди. Водночас будьте обережними у відвертих розмовах із рідними. Не всі можуть одразу зрозуміти ваші нові погляди, тому варто уникати різких заяв.

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