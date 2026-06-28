Гороскоп на повню 30 червня 2026: які знаки Зодіаку відчують вплив найбільше

Зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Повня у знаку Козерога 30 червня стане одним із найпотужніших астрологічних моментів літа. Вона не залишить місця для самообману, висвітлить слабкі місця та змусить багатьох поставити собі непрості, але важливі запитання. Астрологи назвали знаки Зодіаку, які найбільше відчують енергію повного Місяця. Завершення червня для них стане початком нового етапу.

Новини.LIVE ділиться астрологічним прогнозом.

Знаки Зодіаку, які найбільше відчують повню 30 червня 2026

Козеріг

Для вас повня стане особистою точкою перезавантаження. Можливі зміни у професійній діяльності, перегляд життєвих пріоритетів або завершення важливого проєкту. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Зараз чесність із собою допоможе відкрити нові перспективи. Також варто звернути увагу на здоров'я та відпочинок, адже емоційне навантаження може бути вищим за звичне.

Рак

Головною темою для вас стануть стосунки. Повний Місяць покаже, які зв'язки зміцнюють ваше життя на краще, а які обтяжують. Не виключені важливі розмови. Не уникайте відвертих діалогів. Щирість допоможе знайти рішення, яке давно назрівало. Якщо ви самотні, ця повня може підштовхнути до знайомства, що згодом відіграє значну роль у вашому житті.

Овен

У центрі уваги опиняться кар'єра, амбіції та професійна реалізація. Повня може принести як заслужене визнання, так і усвідомлення, що настав час змінювати напрямок діяльності. Уважно поставтеся до будь-яких пропозицій наприкінці червня. Вони можуть стати початком нового етапу. Водночас не варто приймати рішення під впливом емоцій.

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Терези

Повний Місяць активізує питання дому, родини та внутрішньої рівноваги. Доведеться визначитися, що для вас справді є пріоритетом, а від чого настав час відмовитися. Не накопичуйте образи та відкрито говорити про власні потреби. Зараз можна остаточно владнати давній сімейний конфлікт або ухвалити рішення, яке позитивно вплине на ваше майбутнє.

Телець

Хоча для вас вплив повні буде менш різким, він відкриє можливості для розвитку. Ви можете отримати цікаві пропозиції щодо навчання, подорожей або професійного зростання. Кінець червня стане гарним періодом для планування наступних кроків. Не відкладайте реалізацію ідей, які давно чекали свого часу.

Діва

Для вас повня принесе натхнення та бажання завершити справи, які тривалий час залишалися незакінченими. Особливо вдало складатимуться творчі проєкти, питання фінансів і довгострокового планування. Варто більше довіряти власному досвіду, ніж чужим порадам. Це допоможе ухвалити правильне рішення та зміцнити впевненість у собі.

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