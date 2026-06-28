Гороскоп на полнолуние 30 июня 2026: какие знаки Зодиака почувствуют влияние больше всего

Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние в знаке Козерога 30 июня станет одним из самых мощных астрологических моментов лета. Оно не оставит места для самообмана, выявит слабые места и заставит многих задать себе непростые, но важные вопросы. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые сильнее всего почувствуют энергию полной Луны. Конец июня для них станет началом нового этапа.

Новини.LIVE делится астрологическим прогнозом.

Знаки Зодиака, которые сильнее всего почувствуют полнолуние 30 июня 2026

Козерог

Для вас полнолуние станет личной точкой перезагрузки. Возможны изменения в профессиональной деятельности, пересмотр жизненных приоритетов или завершение важного проекта. Не бойтесь брать на себя ответственность. Сейчас честность с самим собой поможет открыть новые перспективы. Также стоит обратить внимание на здоровье и отдых, ведь эмоциональная нагрузка может быть выше обычного.

Рак

Главной темой для вас станут отношения. Полнолуние покажет, какие связи укрепляют вашу жизнь к лучшему, а какие тяготят. Не исключены важные разговоры. Не избегайте откровенных диалогов. Искренность поможет найти решение, которое давно назревало. Если вы одиноки, это полнолуние может подтолкнуть к знакомству, которое впоследствии сыграет значительную роль в вашей жизни.

Овен

В центре внимания окажутся карьера, амбиции и профессиональная реализация. Полнолуние может принести как заслуженное признание, так и осознание того, что пришло время менять направление деятельности. Внимательно отнеситесь к любым предложениям в конце июня. Они могут стать началом нового этапа. В то же время не стоит принимать решения под влиянием эмоций.

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Весы

Полнолуние активизирует вопросы дома, семьи и внутреннего равновесия. Придется определиться, что для вас действительно является приоритетом, а от чего пора отказаться. Не накапливайте обиды и открыто говорите о своих потребностях. Сейчас можно окончательно уладить давний семейный конфликт или принять решение, которое положительно повлияет на ваше будущее.

Телец

Хотя для вас влияние полнолуния будет менее резким, оно откроет возможности для развития. Вы можете получить интересные предложения, касающиеся обучения, путешествий или профессионального роста. Конец июня станет хорошим периодом для планирования следующих шагов. Не откладывайте реализацию идей, которые давно ждали своего часа.

Дева

Для вас полнолуние принесет вдохновение и желание завершить дела, которые долгое время оставались незавершенными. Особенно удачно будут складываться творческие проекты, вопросы финансов и долгосрочного планирования. Стоит больше доверять собственному опыту, чем чужим советам. Это поможет принять правильное решение и укрепить уверенность в себе.

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