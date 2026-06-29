Полунична повня 30 червня: на які знаки Зодіаку чекає грошова фортуна

Зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Зустрічайте одну з найцікавіших астрологічних подій літа 2026. Полуничний повний Місяць у Козерозі обіцяє дещо особливе кільком знакам Зодіаку. Цим щасливчикам слід очікувати на позитивні зміни у сферах кар'єри та фінансів.

Новини.LIVE розповідає, кому Полунична повня готує шанс на фінансовий успіх та як його не проґавити.

Телець

Ви нарешті отримаєте довгоочікувану винагороду за наполегливу працю. Після повні настає час премій, додаткових доходів та вигідних пропозицій. Не поспішайте витрачати несподівані надходження. Частину коштів краще відкласти або використати для проєктів чи навчання, які принесуть прибуток у майбутньому.

Діва

Повний Місяць відкриває період, коли уважність до деталей може буквально перетворитися на гроші. Є шанс знайти більш оплачувану роботу, успішно завершити складний проєкт або отримати додатковий дохід завдяки своїм професійним навичкам. Не бійтеся проявляти ініціативу та не відмовляйтеся від нових знайомств.

Скорпіон

На вас чекає період вигідних домовленостей і фінансових можливостей. Полунична повня допоможе ухвалити правильне рішення щодо роботи чи бізнесу. Але перед тим як вкладати або витрачати гроші, ретельно перевіряйте всі деталі. Обережність буде вашим головним союзником.

Козеріг

Ви відчуєте вплив повного Місяця найбільше. На вас чекатимуть позитивні зміни у кар'єрі. З'явиться можливість значно збільшити дохід. Не занижуйте власну цінність, а сміливо демонструйте свої знання та досвід.

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