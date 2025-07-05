Якому знаку Зодіаку чекати доленосних змін у перші вихідні липня 2025

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У перші вихідні липня 2025 року планети формують потужний астрологічний аспект, здатний перевернути життя одного знаку Зодіаку з ніг на голову. За словами астрологів, цей період для обраного представника зодіакального кола стане своєрідним порталом у нову реальність.

Якому саме знаку Зодіаку чекати доленосних змін у житті у перші вихідні липня 2025 року — читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Вихідні 5 та 6 липня принесуть неймовірний розвиток подій, який вплине на подальше життя, для тих, хто народився під знаком Діви. Усе почнеться з чогось незначного — телефонного дзвінка, несподіваного повідомлення чи запрошення, яке ви спершу навіть не сприймете серйозно. Але саме цей момент запустить ланцюг змін.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Як зазначають астрологи, для когось з Дів липневі вихідні принесуть нову роботу, яка дасть більше свободи та гідний дохід. Для інших — зустріч із людиною, яка стане важливою частиною життя або початок нового етапу в стосунках.

Доленосні зміни стосуватимуться не лише зовнішніх обставин, а й внутрішнього відчуття себе. Ви нарешті зрозумієте, чого хочете насправді, і не будете боятися діяти. Астрологи радять Дівам не ігнорувати інтуїцію — вона стане вашим головним навігатором у ці дні.

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