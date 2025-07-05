Какому знаку Зодиака ждать судьбоносных перемен в первые выходные июля 2025

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В первые выходные июля 2025 года планеты формируют мощный астрологический аспект, способный перевернуть жизнь одного знака Зодиака с ног на голову. По словам астрологов, этот период для избранного представителя зодиакального круга станет своеобразным порталом в новую реальность.

Какому именно знаку Зодиака ждать судьбоносных перемен в жизни в первые выходные июля 2025 года — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Знак Зодиака, для которого судьбоносные изменения уже на пороге

Выходные 5 и 6 июля принесут невероятное развитие событий, которое повлияет на дальнейшую жизнь, для тех, кто родился под знаком Девы. Все начнется с чего-то незначительного — телефонного звонка, неожиданного сообщения или приглашения, которое вы сначала даже не воспримете серьезно. Но именно этот момент запустит цепь изменений.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Как отмечают астрологи, для кого-то из Дев июльские выходные принесут новую работу, которая даст больше свободы и достойный доход. Для других — встреча с человеком, который станет важной частью жизни или начало нового этапа в отношениях.

Судьбоносные изменения будут касаться не только внешних обстоятельств, но и внутреннего ощущения себя. Вы наконец поймете, чего хотите на самом деле, и не будете бояться действовать. Астрологи советуют Девам не игнорировать интуицию — она станет вашим главным навигатором в эти дни.

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