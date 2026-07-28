Одному знаку Зодіаку слід бути обережним у цю повню 29 липня 2026

Зодіакальне коло, загадкова красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Однією з найпотужніших астрологічних подій літа стане повня у Водолії 29 липня. Її енергію значно посилять ретроградний Плутон та Нептун, нова вісь місячних вузлів Лев-Водолій, а також рідкісна конфігурація планет, яку астрологи називають "Кошиком Барбо". Якщо більшість знаків Зодіаку отримають шанс перегорнути сторінку, то один опиниться у непростих умовах, коли слід діяти обережно та виважено.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповідає, кому зі знаків Зодіаку ця повня підкине випробування.

Знак Зодіаку, якому слід бути найобережнішим

Астрологи попередили тих, хто народився під знаком Лева. Їх ця астрологічна подія зачепить найбільше, адже повня у Водолії знаходиться в опозиції до Сонця, яке перебуває у Леві. Підсилюватиме усе вісь Місячних вузлів Лева та Водолія, а ще ретроградні Плутон та Нептун, напружені аспекти Венери та Марса.

Особливо гостро стануть питання самооцінки, особистих амбіцій, стосунків із людьми. Усе, що довго залишалося невирішеним, може раптово проявитися. Доведеться чесно відповісти собі на запитання: чи ви живете власними бажаннями, чи надто часто намагаєтеся відповідати чужим очікуванням.

Головна небезпека цієї повні — емоційні рішення. Можуть виникати непорозуміння у стосунках, боротьба за лідерство або бажання різко поставити крапку там, де варто спочатку вислухати іншу сторону.

Особливо уважними варто бути:

під час важливих розмов із коханою людиною або близькими;

у питаннях кар'єри та репутації;

під час підписання важливих документів;

у фінансових рішеннях.

Попри напружену енергетику, ця повня не є негативною. Навпаки, вона допомагає позбутися того, що давно втратило сенс.

Левам астрологи радять:

не доводити свою правоту будь-якою ціною;

уважніше слухати людей, навіть якщо їхня думка не збігається з вашою;

відмовитися від прагнення всім сподобатися;

завершити справи, які давно виснажують.

Готовність відпустити застарілі сценарії стане головним ключем до успіху.

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