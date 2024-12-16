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Ніколи не даруйте ці подарунки кожному знаку Зодіаку на Новий рік

16 грудня 2024 18:13
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Що не можна дарувати кожному знаку Зодіаку на Новий рік 2025
Астрологічне коло і подарунок на Новий рік. Фото: колаж Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Новий рік — це чудовий привід потішити своїх близьких, але є такі подарунки, які категорично не варто дарувати, адже можна нашкодити людині. Тарологи розповіли, що в жодному разі не можна дарувати всім знакам Зодіаку на Новий рік 2025.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб дізнатися про заборонені подарунки на Новий рік 2025: 

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Людям під знаком Овен ніколи не можна дарувати кухонні прилади, дрібну побутову техніку та інші побутові речі. Ці подарунки Овни вважають дивними і марними.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Всі Тельці від народження мають витончений смак, тому краще не дарувати таким людям на Новий рік речі, які зроблені своїми руками.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Представники Близнюків доволі швидко змінюють плани, тому не варто дарувати їм кімнатні рослини, домашніх тварин і речі, що потребують довгої відповідальності. 

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Люди під знаком Рак не зрозуміють, якщо на Новий рік ви подаруєте їм гроші або сертифікат. Можете подарувати якусь дрібницю, але тільки не конверт.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Люди під знаком Лев люблять королівські подарунки, тому на Новий рік доведеться обрати недешеві подарунки — щось таке, що має цінність. Інші подарунки цьому знаку краще не дарувати. 

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Представникам Діви не можна дарувати великі та шумні речі, які видають неприємні звуки або займають багато місця. 

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Людям під знаком Терези краще не робити сюрпризів, адже вони їх дуже не люблять. Краще заздалегідь дізнатися, що вони хочуть на Новий рік.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Представникам Скорпіона краще не дарувати те, що має на увазі жарт або прикол, адже вони вас точно не зрозуміють.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Представники Стрільців не вміють сидіти на одному місці, тому краще не дарувати їм на Новий рік книжки, набори для рукоділля і речі, над якими потрібно довго сидіти.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Людям під знаком Зодіаку Козеріг не підійдуть марні сувеніри за копійки. Краще подаруйте їм хороший гель для душа.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Від природи Водолії мають унікальний погляд і смак, тому краще не дарувати їм на Новий рік речі сучасного мистецтва і поп-культури.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Щоб знати, що можна подарувати представникам Риб на Новий рік, уважно слухайте їх впродовж року, адже вони натякатимуть вам.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку знайдуть нову роботу до 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку будуть подорожувати в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку ніколи не старіють. 

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