Що не можна дарувати кожному знаку Зодіаку на Новий рік 2025

Ніколи не даруйте ці подарунки кожному знаку Зодіаку на Новий рік
Новий рік — це чудовий привід потішити своїх близьких, але є такі подарунки, які категорично не варто дарувати, адже можна нашкодити людині. Тарологи розповіли, що в жодному разі не можна дарувати всім знакам Зодіаку на Новий рік 2025.
Що не можна дарувати кожному знаку Зодіаку на Новий рік — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.
Оберіть знак Зодіаку, щоб дізнатися про заборонені подарунки на Новий рік 2025:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Людям під знаком Овен ніколи не можна дарувати кухонні прилади, дрібну побутову техніку та інші побутові речі. Ці подарунки Овни вважають дивними і марними.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Всі Тельці від народження мають витончений смак, тому краще не дарувати таким людям на Новий рік речі, які зроблені своїми руками.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Представники Близнюків доволі швидко змінюють плани, тому не варто дарувати їм кімнатні рослини, домашніх тварин і речі, що потребують довгої відповідальності.
Рак (22 червня — 22 липня)
Люди під знаком Рак не зрозуміють, якщо на Новий рік ви подаруєте їм гроші або сертифікат. Можете подарувати якусь дрібницю, але тільки не конверт.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Люди під знаком Лев люблять королівські подарунки, тому на Новий рік доведеться обрати недешеві подарунки — щось таке, що має цінність. Інші подарунки цьому знаку краще не дарувати.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Представникам Діви не можна дарувати великі та шумні речі, які видають неприємні звуки або займають багато місця.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Людям під знаком Терези краще не робити сюрпризів, адже вони їх дуже не люблять. Краще заздалегідь дізнатися, що вони хочуть на Новий рік.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Представникам Скорпіона краще не дарувати те, що має на увазі жарт або прикол, адже вони вас точно не зрозуміють.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Представники Стрільців не вміють сидіти на одному місці, тому краще не дарувати їм на Новий рік книжки, набори для рукоділля і речі, над якими потрібно довго сидіти.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Людям під знаком Зодіаку Козеріг не підійдуть марні сувеніри за копійки. Краще подаруйте їм хороший гель для душа.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Від природи Водолії мають унікальний погляд і смак, тому краще не дарувати їм на Новий рік речі сучасного мистецтва і поп-культури.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Щоб знати, що можна подарувати представникам Риб на Новий рік, уважно слухайте їх впродовж року, адже вони натякатимуть вам.
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