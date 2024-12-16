Что нельзя дарить каждому знаку Зодиака на Новый год 2025

Астрологический круг и подарок на Новый год. Фото: коллаж Новини.LIVE

Новый год — это отличный повод порадовать своих близких, но есть такие подарки, которые категорически не стоит дарить, ведь можно навредить человеку. Тарологи рассказали, что ни в коем случае нельзя дарить всем знакам Зодиака на Новый год 2025.

Читайте также:

Что нельзя дарить каждому знаку Зодиака на Новый год — узнайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

Выберите знак Зодиака, чтобы узнать о запрещенных подарках на Новый год 2025:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Людям под знаком Овен никогда нельзя дарить кухонные приборы, мелкую бытовую технику и прочие бытовые принадлежности. Эти подарки Овны считают странными и бесполезными.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Все Тельцы с рождения имеют утонченный вкус, поэтому лучше не дарить таким людям на Новый год вещи, сделанные своими руками.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представители Близнецов довольно быстро меняют планы, поэтому не стоит дарить им комнатные растения, домашних животных и вещи, требующие долгой ответственности.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Люди под знаком Рак не поймут, если на Новый год вы подарите им деньги или сертификат. Можете подарить какую-нибудь мелочь, но только не конверт.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Люди под знаком Лев любят королевские подарки, поэтому на Новый год придется выбрать недешевые подарки — что-то то, что имеет ценность. Остальные подарки этому знаку лучше не дарить.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Представителям Девы нельзя дарить большие и шумные вещи, издающие неприятные звуки или занимающие много места.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Людям под знаком Весы лучше не делать сюрпризов, ведь они их очень не любят. Лучше заранее узнать, что они хотят на Новый год.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Представителям Скорпиона лучше не дарить то, что подразумевает шутку или прикол, ведь они вас точно не поймут.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Представители Стрельцов не могут сидеть на одном месте, поэтому лучше не дарить им на Новый год книги, наборы для рукоделия и вещи, над которыми нужно долго сидеть.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Людям под знаком Зодиака Козерог не подойдут напрасные сувениры за копейки. Лучше подарите им хороший гель для душа.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

От природы Водолеи обладают уникальным взглядом и вкусом, поэтому лучше не дарить им на Новый год вещи современного искусства и поп-культуры.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Чтобы знать, что можно подарить представителям Рыб на Новый год, внимательно слушайте их в течение года, ведь они будут намекать вам.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака найдут новую работу до 2025 года.

Ранее мы говорили о том, какие знаки Зодиака будут путешествовать в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака никогда не стареют.