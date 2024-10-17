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Найбільша суперповня 2024 року — коли зійде і що чекати від Місяця Мисливця

17 жовтня 2024 00:04
Світлана Конюшенко - Редактор
Найбільший супермісяць 2024 — дата, що принесе, що не можна робити у Місяць Мисливця
Вплив повного Місяця на людей. Колаж: Новини.LIVE
Світлана Конюшенко - Редактор

Жовтень 2024 року подарував нам фантастичне сонячне затемнення, яке позитивно вплинуло на життя багатьох знаків Зодіаку. Також нової енергії надав молодик, який відбувся на початку місяця. А вже скоро ми зможемо спостерігати найбільшу суперповню року, яка названа Місяцем Мисливця.  

Коли ми зможемо побачити найбільший Місяць 2024 року, що принесе ця жовтнева повня, чого остерігатися та що обов'язково зробити аби не втратити шанс на успіх та щастя, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі. 

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Що таке супермісяць 

Це період, коли супутник знаходиться максимально близько до Землі, через що виглядає більшим та яскравішим, ніж зазвичай. 

Чому повний Місяць у жовтні називають "Місяцем Мисливця"

Ця незвичайна назва походить від англосаксонських традицій: колись його поява вказувала мисливцям, що настав час готуватися до зими.

В інших культурах існували також такі назви:

  • індійські племена — Місяць Перельоту, Місяць листя, що падає;
  • віккани — Кривавий Місяць;
  • Китай — Люб'язний Місяць;
  • Південна Африка — Місяць Насіння;
  • Південна Півкуля — Рибний Місяць, Рожевий Місяць, Місяць Пробудження.

Повний Місяць у жовтні також могли називати червоним або кривавим, у разі якщо він знаходився низько біля горизонту й набував червонуватого або рожевого відтінку. 

 

Коли можна спостерігати супермісяць у жовтні 2024 року 
Великий Місяць рожевого відтінку. Фото: shutterstock.com

Коли можна спостерігати супермісяць у жовтні 2024 року 

Найбільша повня 2024 року зійде на небі вже у цей четвер, 17 жовтня, о 14:26 за київським часом. Саме у цей час Місяць опиниться в точці повної фази. Але помилуватися ним можна буде вже одразу після заходу сонця. Щобільше, спостерігати цю красу можна буде не тільки 17-го числа, а й 18 жовтня, тож не проґавте цю можливість. 

Як пише наукове видання Live Science, Місяць наблизиться до Землі на відстань близько 357 364 км. Завдяки цьому він буде виглядати на 30% яскравішим і майже на 15% більшим, ніж звичайна повня.

 

Чому повний Місяць у жовтні називають "Місяцем мисливця"
Повний Місяць насиченого жовтого кольору. Фото: google.com

Повня Мисливця 17 жовтня 2024 року — що принесе особливий період

Оскільки Місяць у момент супермісяця перебуває близько до Землі, то і вплив супутника буде сильнішим. Під час фази повного Місяця наш супутник перебуватиме під керівництвом сузір'я Овна — вогняного та динамічного знаку, який характеризується сміливістю, впевненістю та пристрастю. 

Як стверджують астрологи, повня в Овні посилить прояви особистої сили, лідерства, незалежності. Це багатьох підштовхне до сміливих кроків. 

Водночас фахівці попереджають, що у цей період усі можуть стати вимогливими та егоїстичними. Необхідно контролювати свої емоції, щоб не допустити зривів та конфліктів. Найскладніше тримати себе в руках буде вогняним знакам Зодіаку: Овну, Леву і Стрільцю. 

Втратити баланс ризикують водні знаки: Раки, Скорпіони та Риби. Астрологи радять їм сконцентруватися на поточних справах.  

Для знаків Землі та Повітря повний Місяць у жовтні не принесе потрясінь або проблем, а пройде спокійно й подарує шанс проявити себе з кращої сторони. 

 

Мисливська повня 17 жовтня 2024 року — що принесе особливий період
Вплив повного Місяця на людину. Фото: shutterstock.com

Що не можна робити в повний Місяць у жовтні 2024 — поради астрологів

У жовтневу повню, яка пройде під знаком Овен, астрологи радять у жодному разі не робити наступне:

  • ухвалювати важливі рішення — відкладіть важливі справи на 2-3 дні;
  • укладати великі фінансові угоди;
  • брати кредити;
  • розпочинати або вступати у конфлікти;
  • реагувати на провокації;
  • ігнорувати свої емоції (якщо відчуваєте роздратованість, злість, знесилення — дайте можливість собі перевести дихання, заспокоїтися та навести лад у думках);
  • перевтомлюватися.

 

Що не можна робити в повний Місяць у жовтні 2024 — поради астрологів
Повний Місяць у руці. Фото: depositphotos.com

Що варто зробити у повню у жовтні 2024 

Астрологи радять у цей повний Місяць налаштуватися на позитивні думки й скористатися потужною енергетикою повні, щоб поповнити свої запаси енергії. 

У період повного Місяця 17-18 жовтня варто: 

  • прислухатися до себе;
  • переосмислювати пріоритети;
  • запускати нові проєкти;
  • миритися з тими, з ким у сварці;
  • займатися творчістю і саморозвитком;
  • закінчувати справи, розпочаті раніше;
  • займатися благодійністю і волонтерством.

 

 

Місяць повний місяць жовтень прогнози Астрологія поради

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00:45 Боєць 3ОШбр після ампутації руки підкорив гору Казбек

00:30 Адмінзатримання ТЦК — як його оскаржити

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

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