Самая большая суперлуна 2024 — дата, что принесет, что нельзя делать в Луну Охотника

Влияние полной Луны на людей. Коллаж: Новини.LIVE

Октябрь 2024 подарил нам фантастическое солнечное затмение, которое положительно повлияло на жизнь многих знаков Зодиака. Также новую энергию предоставило новолуние, которое состоялось в начале месяца. А уже скоро мы сможем наблюдать самое крупное суперлуние года, которое названо Луной Охотника.

Когда мы сможем увидеть наибольшую Луну 2024 года, что принесет это октябрьское полнолуние, чего остерегаться и что обязательно сделать, чтобы не потерять шанс на успех и счастье, узнайте далее в нашем материале.

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Что такое суперлуна

Это период, когда спутник находится максимально близко к Земле, поэтому выглядит больше и ярче обычного.

Почему полную Луну в октябре называют "Луной Охотника"

Это необычное название происходит от англосаксонских традиций: когда-то его появление указывало охотникам, что пора готовиться к зиме.

В других культурах существовали также следующие названия:

индийские племена — Луна Перелета, Луна падающих листьев;

викканы — Кровавая Луна;

Китай — Любезная Луна;

Южная Африка — Луна Семян;

Южное Полушарие — Рыбная Луна, Розовая Луна, Луна Пробуждения.

Полную Луну в октябре также могли называть красной или кровавой, в случае если она находилась низко у горизонта и приобретала красноватый или розовый оттенок.

Большая Луна розового оттенка. Фото: shutterstock.com

Когда можно наблюдать суперлуну в октябре 2024 года

Самое большое полнолуние 2024 года взойдет на небе уже в этот четверг, 17 октября, в 14:26 по киевскому времени. Именно в это время Луна окажется в точке полной фазы. Но полюбоваться ей можно будет сразу после захода солнца. Более того, наблюдать эту красоту можно будет не только 17-го числа, но и 18 октября, так что не упустите эту возможность.

Как пишет научное издание Live Science, Луна приблизится к Земле на расстояние около 357 364 км. Благодаря этому она будет выглядеть на 30% ярче и почти на 15% больше, чем обычное полнолуние.

Полная Луна насыщенного желтого цвета. Фото: google.com

Полнолуние Охотника 17 октября 2024 года — что принесет особый период

Поскольку Луна в момент суперлуны находится близко к Земле, то и влияние спутника будет сильнее. Во время фазы полной Луны наш спутник будет находиться под руководством созвездия Овна — огненного и динамичного знака, характеризующегося смелостью, уверенностью и страстью.

Как утверждают астрологи, полнолуние в Овне усилит проявления личной силы, лидерства, независимости. Это многих подтолкнет к смелым шагам.

В то же время, специалисты предупреждают, что в этот период все могут стать требовательными и эгоистическими. Необходимо контролировать свои эмоции, чтобы не допустить срывов и конфликтов. Сложнее всего держать себя в руках будет огненным знакам Зодиака: Овну, Льву и Стрельцу.

Утратить баланс рискуют водные знаки: Раки, Скорпионы и Рыбы. Астрологи советуют им сконцентрироваться на текущих делах.

Для знаков Земли и Воздуха полная Луна в октябре не принесет потрясений или проблем, а пройдет спокойно и подарит шанс проявить себя с лучшей стороны.

Влияние полной Луны на человека. Фото: shutterstock.com

Что нельзя делать в полную Луну в октябре 2024 — советы астрологов

В октябрьское полнолуние, которое пройдет под знаком Овен, астрологи советуют ни в коем случае не делать следующее:

принимать важные решения — отложите важные дела на 2-3 дня;

заключать крупные финансовые сделки;

брать кредиты;

вступать в конфликты;

реагировать на провокации;

игнорировать свои эмоции (если чувствуете раздраженность, злость, упадок сил — дайте возможность себе перевести дыхание, успокоиться и навести порядок в мыслях);

переутомляться.

Полная Луна в руке. Фото: depositphotos.com

Что стоит сделать в полнолуние в октябре 2024 года

Астрологи советуют в эту полную Луну настроиться на положительные мысли и воспользоваться мощной энергетикой полнолуния, чтобы пополнить свои запасы энергии.

В период полной Луны 17-18 октября стоит: