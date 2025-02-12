Яким знакам Зодіаку буде несолодко до кінця цього тижня 16 лютого 2025 — Таро прогноз

Тарологиня з колодою карт Таро. Фото: Playtale

Цього тижня представникам кількох знаків зодіакального кола буде несолодко, адже їм випали карти, які вважаються не дуже хорошими. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто чекати на емоційне потрясіння, доведеться йти назустріч страхам і зустріти поганих людей.

Про це розповідає Metro.

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Близнюки

До кінця цього тижня представники Близнюків відчують доволі напружену енергетику, але за нею постійно стоїть важлива причина. Тарологи радять людям під цим знаком Зодіаку привернути увагу оточуючих і заохочити їх прийняти рішення. Близнюки не з тих, хто мовчатиме, коли потрібно говорити.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Представникам цього зодіакального знаку доведеться відчути певні потрясіння у стосунках, зраду, страх і біль. Раки можуть вивільнити весь цей негатив, але виключно у відповідь на сильний тиск і, можливо, на адресу людей, які цього заслуговують.

Але представники цього знака вміють зцілювати, тому оточуючі часто просять в них пораду і підтримку. Тому тарологи радять допомогти тим, кого Раки дійсно люблять, впоратися з болем.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Лев

До кінця цього тижня на шляху Левів з’являться люди, яким байдуже на благополуччя інших, вони наживаються на слабких людях, а також діють жорстоко і підло. Представники цього знаку вміють розпізнавати таких людей і вважаються природженими захисниками.

Тарологи радять їм поділитися своєю силою і сміливістю з тими, кому потрібна їхня підтримка.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

Представникам цього знака Зодіаку цього тижня потрібно визнати, озвучити і подолати свої страхи. Оточуючі бачать у Дівах спокій і співчуття, а вони, в свою чергу, вміють і завжди готові допомагати їм вирішувати будь-які проблеми у їхньому житті.

Тарологи радять людям під цим знаком допомогти комусь впоратися з тим, що тисне на них.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

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