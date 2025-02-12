Каким знакам Зодиака будет несладко до конца этой недели 16 февраля 2025 — Таро прогноз

Таролог с колодой карт Таро. Фото: Playtale

На этой неделе представителям нескольких знаков зодиакального круга будет несладко, ведь им выпали карты, которые считаются не очень хорошими. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит ждать эмоционального потрясения, придется идти навстречу страхам и встретить плохих людей.

Об этом рассказывает Metro.

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Близнецы

До конца этой недели представители Близнецов почувствуют довольно напряженную энергетику, но за ней постоянно стоит важная причина. Тарологи советуют людям под этим знаком Зодиака привлечь внимание окружающих и поощрить их принять решение. Близнецы не из тех, кто будет молчать, когда нужно говорить.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Представителям этого зодиакального знака придется почувствовать определенные потрясения в отношениях, предательство, страх и боль. Раки могут высвободить весь этот негатив, но исключительно в ответ на сильное давление и, возможно, в адрес людей, которые этого заслуживают.

Но представители этого знака умеют исцелять, поэтому окружающие часто просят у них совета и поддержки. Поэтому тарологи советуют помочь тем, кого Раки действительно любят, справиться с болью.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Лев

До конца этой недели на пути Львов появятся люди, которым безразлично благополучие других, они наживаются на слабых людях, а также действуют жестоко и подло. Представители этого знака умеют распознавать таких людей и считаются прирожденными защитниками.

Тарологи советуют им поделиться своей силой и смелостью с теми, кому нужна их поддержка.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Представителям этого знака Зодиака на этой неделе нужно признать, озвучить и преодолеть свои страхи. Окружающие видят в Девах спокойствие и сострадание, а они, в свою очередь, умеют и всегда готовы помогать им решать любые проблемы в их жизни.

Тарологи советуют людям под этим знаком помочь кому-то справиться с тем, что давит на них.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

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