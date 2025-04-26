Молодик у Тельці 27 квітня 2025 — що не можна робити та як залучити удачу

Вплив молодика на життя людей. Колаж: Новини.LIVE

У цю неділю, 27 квітня, на нас чекає особливий молодик у знаку Тельця. Цей період відкриє нові можливості для фінансової стабільності, розвитку та особистого комфорту. Однак разом із шансами зросте й чутливість до змін, тож варто діяти обдумано.

Чого очікувати від молодого Місяця 27 квітня, що можна робити, а чого краще уникати, розповіла астрологиня Анжела Перл.

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Другий весняний молодик цього року відбудеться 27 квітня о 22:31 і триватиме до 5:33 ранку 28 квітня. Саме в цей період розпочнеться перший місячний день — час закладення намірів і планів.

Вже з 5:34 ранку почнеться друга місячна доба, символом якої є Ріг достатку — знак удачі, добробуту та розвитку.

Тінь на Місяці. Фото: shutterstock.com

Чого очікувати від молодика у Тельці

Молодий Місяць у знаку Тельця обіцяє нам особливу підтримку в справах, що стосуються фінансів, краси, здоров'я і комфорту. За прогнозами астрологині, це буде ідеальний час для створення міцного фундаменту на майбутнє, планування довгострокових проєктів і налагодження внутрішньої гармонії.

Основні тенденції періоду:

Фокус на стабільності, фінансовому добробуті, турботі про тіло та красу. Час для закладання нових звичок, планування великих покупок, інвестицій. Вдалий час для роботи над власними цілями. Особливо сприятливими будуть початки, пов'язані з наукою, навчанням, будівництвом, садівництвом. Чудовий час для перегляду бюджету, накопичення або інвестування у розвиток.

Молодик у знаку Тельця. Колаж: Новини.LIVE

Що не можна робити під час молодика 27 квітня

У цей період категорично не можна:

поспішати та приймати імпульсивні рішення, особливо фінансові;

ігнорувати інтуїцію та сигнали тіла;

перевантажувати себе завданнями;

конфліктувати або провокувати суперечки;

витрачати великі суми грошей на необдумані покупки;

робити великі зміни у зовнішності;

переїжджати, особливо якщо це переїзд в інше місто або країну;

підписувати важливі контракти або укладати серйозні угоди.

Молодий Місяць у небі. Фото: shutterstock.com

Що можна робити у молодик 27 квітня 2025 року

У цей період астрологи одноголосно радять:

Планувати фінансові цілі. Складіть чіткий бюджет, розробіть стратегію накопичень або інвестицій. Складати карту бажань. Візуалізуйте свої мрії та пропишіть конкретні кроки для їх досягнення. Займатися творчістю. Молодик у Тельці підтримує енергію створення: малювання, музику, рукоділля. Займатися саморозвитком. Почати навчання, працювати над новими проєктами, читати книги, що надихають. Почати нові корисні звички. Ідеальний день для старту здорового харчування, фітнес-програми чи медитацій. Доглядати за тілом та зовнішністю. Легкі процедури краси, спа, оновлення гардероба будуть особливо вдалими. Працювати із землею. Посадка рослин, догляд за садом або навіть кімнатними квітами сприятиме залученню енергії зростання і стабільності.

Дівчина запалює ароматичну свічку. Фото: freepik.com

Ритуал на залучення удачі у молодик 27 квітня

Щоб скористатися енергією молодого Місяця у Тельці на максимум, проведіть простий, але дуже потужний ритуал:

Підготуйте місце. Увімкніть спокійну музику, запаліть зелену або білу свічку (кольори стабільності й чистоти). Напишіть список бажань. Візьміть аркуш і випишіть 5–7 бажань, пов'язаних із фінансами, комфортом, здоров'ям або красою. Біля кожного бажання вкажіть суму грошей або ресурси, потрібні для його досягнення. Візуалізуйте. Заплющте очі на кілька хвилин і уявіть, що всі ваші бажання вже здійснилися. Відчуйте емоції радості та вдячності. Скажіть афірмацію. Наприклад: "Я відкритий(-а) до добробуту, стабільності та радості. Моє життя наповнюється щастям і достатком". Збережіть список. Сховайте його у затишному місці або підкладіть під зелену свічку, щоб енергія продовжувала працювати.

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