Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 — что нельзя делать и как привлечь удачу

Новолуние в Тельце 27 апреля — чего ожидать и что нельзя делать
В это воскресенье, 27 апреля, нас ждет особое новолуние в знаке Тельца. Этот период откроет новые возможности для финансовой стабильности, развития и личного комфорта. Однако вместе с шансами возрастет и чувствительность к изменениям, поэтому стоит действовать обдуманно.
Чего ожидать от новолуния 27 апреля, что можно делать, а чего лучше избегать, рассказала астролог Анжела Перл.
Когда наступит новолуние в апреле 2025 — точное время
Второе весеннее новолуние в этом году состоится 27 апреля в 22:31 и продлится до 5:33 утра 28 апреля. Именно в этот период начнется первый лунный день — время закладки намерений и планов.
Уже с 5:34 утра начнутся вторые лунные сутки, символом которых является Рог изобилия — знак удачи, благополучия и развития.
Чего ожидать от новолуния в Тельце
Новолуние в знаке Тельца обещает нам особую поддержку в делах, касающихся финансов, красоты, здоровья и комфорта. По прогнозам астролога, это будет идеальное время для создания прочного фундамента на будущее, планирования долгосрочных проектов и налаживания внутренней гармонии.
Основные тенденции периода:
- Фокус на стабильности, финансовом благополучии, заботе о теле и красоте.
- Время для закладки новых привычек, планирования крупных покупок, инвестиций.
- Удачное время для работы над собственными целями. Особенно благоприятными будут начинания, связанные с наукой, учебой, строительством, садоводством.
- Отличное время для пересмотра бюджета, накопления или инвестирования в развитие.
Что нельзя делать во время новолуния 27 апреля
В этот период категорически нельзя:
- спешить и принимать импульсивные решения, особенно финансовые;
- игнорировать интуицию и сигналы тела;
- перегружать себя задачами;
- конфликтовать или провоцировать споры;
- тратить большие суммы денег на необдуманные покупки;
- делать большие изменения во внешности;
- переезжать, особенно если это переезд в другой город или страну;
- подписывать важные контракты или заключать серьезные сделки.
Что можно делать в новолуние 27 апреля 2025 года
В этот период астрологи единогласно советуют:
- Планировать финансовые цели. Составьте четкий бюджет, разработайте стратегию накоплений или инвестиций.
- Составлять карту желаний. Визуализируйте свои мечты и пропишите конкретные шаги для их достижения.
- Заниматься творчеством. Новолуние в Тельце поддерживает энергию созидания: рисование, музыку, рукоделие.
- Заниматься саморазвитием. Начать обучение, работать над новыми проектами, читать вдохновляющие книги.
- Начать новые полезные привычки. Идеальный день для старта здорового питания, фитнес-программы или медитаций.
- Ухаживать за телом и внешностью. Легкие процедуры красоты, спа, обновление гардероба будут особенно удачными.
- Работать с землей. Посадка растений, уход за садом или даже комнатными цветами будет способствовать привлечению энергии роста и стабильности.
Ритуал на привлечение удачи в новолуние 27 апреля
Чтобы воспользоваться энергией новолуния в Тельце на максимум, проведите простой, но очень мощный ритуал:
- Подготовьте место. Включите спокойную музыку, зажгите зеленую или белую свечу (цвета стабильности и чистоты).
- Напишите список желаний. Возьмите лист и выпишите 5-7 желаний, связанных с финансами, комфортом, здоровьем или красотой. Возле каждого желания укажите сумму денег или ресурсы, необходимые для его достижения.
- Визуализируйте его. Закройте глаза на несколько минут и представьте, что все ваши желания уже исполнились. Почувствуйте эмоции радости и благодарности.
- Произнесите аффирмацию. Например: "Я открыт(-а) к благополучию, стабильности и радости. Моя жизнь наполняется счастьем и достатком".
- Сохраните список. Спрячьте его в укромном месте или подложите под зеленую свечу, чтобы энергия продолжала работать.
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