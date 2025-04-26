Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 — что нельзя делать и как привлечь удачу

Влияние новолуния на жизнь людей. Коллаж: Новини.LIVE

В это воскресенье, 27 апреля, нас ждет особое новолуние в знаке Тельца. Этот период откроет новые возможности для финансовой стабильности, развития и личного комфорта. Однако вместе с шансами возрастет и чувствительность к изменениям, поэтому стоит действовать обдуманно.

Чего ожидать от новолуния 27 апреля, что можно делать, а чего лучше избегать, рассказала астролог Анжела Перл.

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Второе весеннее новолуние в этом году состоится 27 апреля в 22:31 и продлится до 5:33 утра 28 апреля. Именно в этот период начнется первый лунный день — время закладки намерений и планов.

Уже с 5:34 утра начнутся вторые лунные сутки, символом которых является Рог изобилия — знак удачи, благополучия и развития.

Тень на Луне. Фото: shutterstock.com

Чего ожидать от новолуния в Тельце

Новолуние в знаке Тельца обещает нам особую поддержку в делах, касающихся финансов, красоты, здоровья и комфорта. По прогнозам астролога, это будет идеальное время для создания прочного фундамента на будущее, планирования долгосрочных проектов и налаживания внутренней гармонии.

Основные тенденции периода:

Фокус на стабильности, финансовом благополучии, заботе о теле и красоте. Время для закладки новых привычек, планирования крупных покупок, инвестиций. Удачное время для работы над собственными целями. Особенно благоприятными будут начинания, связанные с наукой, учебой, строительством, садоводством. Отличное время для пересмотра бюджета, накопления или инвестирования в развитие.

Новолуние в знаке Тельца. Коллаж: Новини.LIVE

Что нельзя делать во время новолуния 27 апреля

В этот период категорически нельзя:

спешить и принимать импульсивные решения, особенно финансовые;

игнорировать интуицию и сигналы тела;

перегружать себя задачами;

конфликтовать или провоцировать споры;

тратить большие суммы денег на необдуманные покупки;

делать большие изменения во внешности;

переезжать, особенно если это переезд в другой город или страну;

подписывать важные контракты или заключать серьезные сделки.

Молодая Луна в небе. Фото: shutterstock.com

Что можно делать в новолуние 27 апреля 2025 года

В этот период астрологи единогласно советуют:

Планировать финансовые цели. Составьте четкий бюджет, разработайте стратегию накоплений или инвестиций. Составлять карту желаний. Визуализируйте свои мечты и пропишите конкретные шаги для их достижения. Заниматься творчеством. Новолуние в Тельце поддерживает энергию созидания: рисование, музыку, рукоделие. Заниматься саморазвитием. Начать обучение, работать над новыми проектами, читать вдохновляющие книги. Начать новые полезные привычки. Идеальный день для старта здорового питания, фитнес-программы или медитаций. Ухаживать за телом и внешностью. Легкие процедуры красоты, спа, обновление гардероба будут особенно удачными. Работать с землей. Посадка растений, уход за садом или даже комнатными цветами будет способствовать привлечению энергии роста и стабильности.

Девушка зажигает ароматическую свечу. Фото: freepik.com

Ритуал на привлечение удачи в новолуние 27 апреля

Чтобы воспользоваться энергией новолуния в Тельце на максимум, проведите простой, но очень мощный ритуал:

Подготовьте место. Включите спокойную музыку, зажгите зеленую или белую свечу (цвета стабильности и чистоты). Напишите список желаний. Возьмите лист и выпишите 5-7 желаний, связанных с финансами, комфортом, здоровьем или красотой. Возле каждого желания укажите сумму денег или ресурсы, необходимые для его достижения. Визуализируйте его. Закройте глаза на несколько минут и представьте, что все ваши желания уже исполнились. Почувствуйте эмоции радости и благодарности. Произнесите аффирмацию. Например: "Я открыт(-а) к благополучию, стабильности и радости. Моя жизнь наполняется счастьем и достатком". Сохраните список. Спрячьте его в укромном месте или подложите под зеленую свечу, чтобы энергия продолжала работать.

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