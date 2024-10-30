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Місячний календар риболова на листопад 2024 — коли ловити рибу

30 жовтня 2024 08:06
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли найкращий кльов за місячним календарем на листопад 2024 — сприятливі дні
Хлопець хизується осіннім уловом. Скриншот з відео на Youtube
Світлана Конюшенко - Редактор

Листопад — період, коли риболовля стає справжнім мистецтвом, адже зі зниженням температури води знижується й активність риби, яка готується до зимівлі. Тому вибір сприятливої дати для риболовлі стає ще важливішим. 

Новини.LIVE підготував для Вас точний місячний календар риболова на листопад 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні. 

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Фази Місяця у листопаді 2024 року

Досвідчені рибалки радять звертати особливу увагу на фази Місяця, що зростає, а також спадає. Вважається, що саме у ці періоди риба більш активна.

  • Молодик — 1 листопада;
  • Місяць, що зростає — з 2 по 14 листопада;
  • Повня — 15 листопада;
  • Місяць, що спадає — з 16 по 30 листопада;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у листопаді 2024 року
Різні фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар рибалки на листопад 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні 

Найсприятливіші дні для риболовлі: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30 вересня.

Слабкі дати для риболовлі (кльов буде середнім): 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25,26, 27 листопада.

Дуже погані дні для риболовлі (риба не клюватиме): 10, 13, 19, 20, 21, 22 листопада.

 

Місячний календар рибалки на листопад 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні
Чоловік ловить рибу восени. Скриншот з відео на Youtube

Яка риба клює у листопаді найкраще

В останній осінній місяць в Україні клює найкраще така риба:

  • щука;
  • судак;
  • окунь;
  • минь.

Як зазначають експерти, мирна риба у цей період починає шукати зимувальні ями, і її активність знижується. Тому не варто чекати на стабільний улов:

  • ляща;
  • плітки;
  • в'язя. 

 

Раніше ми розповідали, які риболовні снасті суворо заборонені в Україні.

Нагадаємо, ми писали, яку вудку обрати для осінньої рибалки.

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