Коли найкращий кльов за місячним календарем на листопад 2024 — сприятливі дні

Місячний календар риболова на листопад 2024 — коли ловити рибу
Листопад — період, коли риболовля стає справжнім мистецтвом, адже зі зниженням температури води знижується й активність риби, яка готується до зимівлі. Тому вибір сприятливої дати для риболовлі стає ще важливішим.
Новини.LIVE підготував для Вас точний місячний календар риболова на листопад 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні.
Фази Місяця у листопаді 2024 року
Досвідчені рибалки радять звертати особливу увагу на фази Місяця, що зростає, а також спадає. Вважається, що саме у ці періоди риба більш активна.
- Молодик — 1 листопада;
- Місяць, що зростає — з 2 по 14 листопада;
- Повня — 15 листопада;
- Місяць, що спадає — з 16 по 30 листопада;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар рибалки на листопад 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні
Найсприятливіші дні для риболовлі: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30 вересня.
Слабкі дати для риболовлі (кльов буде середнім): 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25,26, 27 листопада.
Дуже погані дні для риболовлі (риба не клюватиме): 10, 13, 19, 20, 21, 22 листопада.
Яка риба клює у листопаді найкраще
В останній осінній місяць в Україні клює найкраще така риба:
- щука;
- судак;
- окунь;
- минь.
Як зазначають експерти, мирна риба у цей період починає шукати зимувальні ями, і її активність знижується. Тому не варто чекати на стабільний улов:
- ляща;
- плітки;
- в'язя.
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