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Лунный календарь рыболова на ноябрь 2024 — когда ловить рыбу

30 октября 2024 08:06
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда лучший клев по лунному календарю на ноябрь 2024 года — благоприятные дни
Парень хвастается осенним уловом. Скриншот с видео на Youtube
Светлана Конюшенко - Редактор

Ноябрь — период, когда рыбалка становится настоящим искусством, ведь со снижением температуры воды снижается и активность готовящейся к зимовке рыбы. Поэтому выбор благоприятной даты для рыбалки становится еще более важным.

Новини.LIVE подготовил для Вас точный лунный календарь рыболова на ноябрь 2024 года, который подскажет самые благоприятные дни.

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Фазы Луны в ноябре 2024 года

Опытные рыбаки советуют обращать особое внимание на растущую фазу Луны, а также спадающую. Считается, что именно в эти периоды рыба более активна.

  • Новолуние — 1 ноября;
  • Растущая Луна — со 2 по 14 ноября;
  • Полнолуние — 15 ноября;
  • Убывающая Луна — с 16 по 30 ноября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в ноябре 2024 года
Различные фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь рыбака на ноябрь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни для рыбалки: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30 сентября.

Слабые даты для рыбалки (клев будет средним): 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25,26, 27 ноября.

Очень плохие дни для рыбалки (рыба не будет клевать): 10, 13, 19, 20, 21, 22 ноября.

 

Лунный календарь рыбака на ноябрь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни
Человек ловит рыбу осенью. Скриншот с видео на Youtube

Какая рыба клюет в ноябре лучше всего

В последний осенний месяц в Украине клюет лучше всего такая рыба:

  • щука;
  • судак;
  • окунь;
  • минь.

Как отмечают эксперты, мирная рыба в этот период начинает искать ямы для зимовки, и ее активность снижается. Поэтому не стоит ждать стабильного улова:

  • леща;
  • плитки;
  • вязя.

 

Ранее мы рассказывали, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине.

Напомним, мы писали, какую удочку выбрать для осенней рыбалки.

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