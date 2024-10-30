Когда лучший клев по лунному календарю на ноябрь 2024 года — благоприятные дни

Парень хвастается осенним уловом. Скриншот с видео на Youtube

Ноябрь — период, когда рыбалка становится настоящим искусством, ведь со снижением температуры воды снижается и активность готовящейся к зимовке рыбы. Поэтому выбор благоприятной даты для рыбалки становится еще более важным.

Новини.LIVE подготовил для Вас точный лунный календарь рыболова на ноябрь 2024 года, который подскажет самые благоприятные дни.

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Фазы Луны в ноябре 2024 года

Опытные рыбаки советуют обращать особое внимание на растущую фазу Луны, а также спадающую. Считается, что именно в эти периоды рыба более активна.

Новолуние — 1 ноября;

Растущая Луна — со 2 по 14 ноября;

со 2 по 14 ноября; Полнолуние — 15 ноября;

— 15 ноября; Убывающая Луна — с 16 по 30 ноября;

— с 16 по 30 ноября; Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Различные фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь рыбака на ноябрь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни для рыбалки: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30 сентября.

Слабые даты для рыбалки (клев будет средним): 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25,26, 27 ноября.

Очень плохие дни для рыбалки (рыба не будет клевать): 10, 13, 19, 20, 21, 22 ноября.

Человек ловит рыбу осенью. Скриншот с видео на Youtube

Какая рыба клюет в ноябре лучше всего

В последний осенний месяц в Украине клюет лучше всего такая рыба:

щука;

щука; судак;

окунь;

минь.

Как отмечают эксперты, мирная рыба в этот период начинает искать ямы для зимовки, и ее активность снижается. Поэтому не стоит ждать стабильного улова:

леща;

плитки;

вязя.

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