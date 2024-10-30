Когда лучший клев по лунному календарю на ноябрь 2024 года — благоприятные дни

Лунный календарь рыболова на ноябрь 2024 — когда ловить рыбу
Ноябрь — период, когда рыбалка становится настоящим искусством, ведь со снижением температуры воды снижается и активность готовящейся к зимовке рыбы. Поэтому выбор благоприятной даты для рыбалки становится еще более важным.
Новини.LIVE подготовил для Вас точный лунный календарь рыболова на ноябрь 2024 года, который подскажет самые благоприятные дни.
Фазы Луны в ноябре 2024 года
Опытные рыбаки советуют обращать особое внимание на растущую фазу Луны, а также спадающую. Считается, что именно в эти периоды рыба более активна.
- Новолуние — 1 ноября;
- Растущая Луна — со 2 по 14 ноября;
- Полнолуние — 15 ноября;
- Убывающая Луна — с 16 по 30 ноября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь рыбака на ноябрь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни
Самые благоприятные дни для рыбалки: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30 сентября.
Слабые даты для рыбалки (клев будет средним): 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25,26, 27 ноября.
Очень плохие дни для рыбалки (рыба не будет клевать): 10, 13, 19, 20, 21, 22 ноября.
Какая рыба клюет в ноябре лучше всего
В последний осенний месяц в Украине клюет лучше всего такая рыба:
- щука;
- судак;
- окунь;
- минь.
Как отмечают эксперты, мирная рыба в этот период начинает искать ямы для зимовки, и ее активность снижается. Поэтому не стоит ждать стабильного улова:
- леща;
- плитки;
- вязя.
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