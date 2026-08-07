Місячний календар на 7 серпня 2026: що сьогодні принесе вам удачу

Місячний календар, силует дівчини навпроти Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Енергетика починає поступово змінюватися. У п'ятницю, 7 серпня, спадний Місяць у Близнюках підштовхуватиме до спілкування та нових вражень. Сьогодні навіть невеликі зміни можуть стати початком приємних подій.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 7 серпня, що радить місячний календар, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 7 серпня 2026

У п'ятницю, 7 серпня, спадний Місяць опиниться у Близнюках о 07:07 за київським часом. Також день пройде під впливом двох місячних діб. До 20:46 триватиме 24-та місячна доба — час накопичення внутрішніх сил, зміцнення впевненості та спокійної роботи над собою. Після 25-та місячна доба загострить інтуїцію та допомагатиме шукати відповіді та складні питання.

Як спадний Місяць у Близнюках вплине на день

Завдяки Місяцю у Близнюках енергетика дня сприятиме руху, активності та спілкуванню. Посилиться цікавість до нової інформації, з'явиться бажання обговорювати ідеї, знайомитися з людьми, навчатися або шукати нестандартні рішення.

24-та місячна доба допомагатиме накопичити внутрішній ресурс, а 25-та — уважніше прислухатися до себе. Ближче до вечора багато людей можуть відчути, що правильне рішення буквально приходить саме собою.

Що сприятливо робити 7 серпня

Місячний календар рекомендує сьогодні:

завершувати справи;

проводити переговори та важливі зустрічі;

навчатися, читати, шукати нову інформацію;

знайомитися з людьми;

працювати над творчими ідеями й нестандартними рішеннями;

планувати найближчі тижні;

більше гуляти на свіжому повітрі;

приділити час родині та друзям.

Вечір особливо добре підходить для спокійних роздумів, читання або занять, які допомагають відновити емоційну рівновагу.

Чого краще уникати 7 серпня

Сьогодні краще не:

братися одночасно за багато справ;

давати обіцянки, у виконанні яких ви не впевнені;

приймати поспішні рішення через чужий тиск;

поширювати неперевірену інформацію або чутки;

відкладати важливу розмову, якщо її можна провести спокійно вже сьогодні;

ігнорувати сигнали втоми та перевантажувати себе.

Символ дня

Символом 24-ї місячної доби є Ведмідь. Він уособлює внутрішню силу і вміння накопичувати енергію перед новими звершеннями. Символом 25-ї місячної доби стане Черепаха. Вона символізує мудрість, терпіння та здатність знаходити правильний шлях без поспіху.

Головна порада дня

Будьте відкритими до змін, але не втрачайте здатності тверезо оцінювати ситуацію.

Афірмація дня

"Я відкритий до нових можливостей. Кожна зустріч, кожна ідея та кожен день допомагають мені рухатися до своїх цілей".

Колір дня

Небесно-блакитний. Він символізує ясність думок, легкість у спілкуванні та відкритість до нового.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 7 серпня

Близнюки

Сьогодні ви відчуєте приплив натхнення, легкість у спілкуванні та бажання діяти. День сприятливий для навчання та творчих ідей.

Телець

Перша половина дня буде особливо вдалою для фінансових справ, роботи й вирішення побутових питань.

Водолій

Ваші нестандартні ідеї сьогодні можуть отримати підтримку. День сприятиме переговорам, обміну досвідом, творчості та пошуку нових можливостей.

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