Місячний календар на 31 липня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та чого уникати

Місячний календар, силует дівчини навпроти Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Спадний Місяць у п'ятницю, 31 липня, перебуватиме одразу в двох знаках: Водолії та Рибах. Тож, цей день посилить інтуїцію, принесе бажання розібратися у власних думках і завершити усе розпочате. Місячний календар підкаже, як правильно використати енергію дня, щоб звільнити простір для нових можливостей.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 31 липня, що радить місячний календар, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 31 липня 2026

П'ятниця, 31 липня, пройде під впливом спадного Місяця. Важлива зміна відбудеться вдень: о 13:13 за Києвом Місяць залишить знак Водолія та перейде у знак Риб. Цей перехід зробить атмосферу дня більш м'якою, інтуїтивною та емоційною.

Упродовж дня діятимуть дві місячні доби. До 18:30 триватиме 17-та місячна доба, яку пов'язують із радістю, творчістю і гармонією. Після цього розпочнеться 18-та місячна доба — час внутрішнього аналізу, переосмислення та роботи над собою.

Як спадний Місяць вплине на день

Перша половина дня ще перебуватиме під впливом Водолія. Цей знак пов'язаний із новими ідеями, свободою мислення та прагненням подивитися на ситуацію нестандартно. 17-та місячна доба створить атмосферу легкості та натхнення. Це час, коли хочеться більше радості, творчості й приємних емоцій.

Читайте також:

Після переходу Місяця у Риби настрій стане більш спокійним. Посилиться інтуїція, зросте потреба у душевному комфорті. Багато людей можуть краще розуміти приховані мотиви інших. А після початку 18-ї місячної доби увага поступово переключається на внутрішній світ, аналіз досвіду та пошук відповідей на важливі питання.

Три речі, які принесуть удачу 31 липня

Зараз найкраще працюють дії, які допомагають звільнитися від зайвого та відновити внутрішній баланс. Ці прості кроки привернуть позитивні зміни у життя:

Завершіть те, що давно чекало свого часу. Закрийте старі питання, віддайте борги, виконайте обіцянки тощо. Це допоможе відчути легкість і звільнити енергію для майбутнього. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Місяць у Рибах посилює чутливість і здатність помічати те, що зазвичай залишається непомітним. Зробіть простір навколо себе чистішим. Порядок у домі, робочому місці або цифровому просторі допоможе відчути внутрішнє оновлення.

Що сприятливо робити 31 липня

Після енергійної повні, яка відбулася 29 липня, настає період, коли важливо не поспішати, а спрямувати сили на відновлення, завершення справ і внутрішній баланс. Спадний Місяць добре підходить для того, щоб поступово позбутися зайвого та підготувати основу для нових планів.

Особливо сприятливо 31 липня:

завершувати розпочаті справи;

підбивати підсумки;

планувати майбутні цілі на серпень;

займатися творчістю, рукоділлям або справами, які приносять задоволення;

проводити час із близькими людьми;

наводити лад удома;

позбавлятися непотрібних речей;

займатися самоаналізом і прислухатися до власних бажань.

Що не можна робити 31 липня

Попри м'яку та інтуїтивну енергетику дня, є речі яких краще уникати. Не можна:

конфліктувати;

повертатися до старих образ і переживань;

ухвалювати поспішні рішення;

брати на себе занадто багато обов'язків;

витрачати енергію на людей або справи, які виснажують;

ігнорувати власні потреби у відпочинку.

Символ дня

Символом 17-ї місячної доби є Дзвін. Його пов'язують із радістю та внутрішнім пробудженням. Цей день символічно нагадує про важливість помічати хороші моменти. А символом 18-ї місячної доби є Дзеркало, яке пов'язане із самоаналізом, здатністю побачити себе з іншого боку. Цей образ нагадує, що іноді найважливіші зміни починаються з чесної розмови із собою.

Ритуал дня

31 липня добре завершити місяць невеликим підбиттям підсумків. Візьміть аркуш паперу та запишіть:

три речі, які принесли вам радість у липні;

одну звичку або думку, від якої хочете відмовитися;

три цілі, до яких хочете рухатися у серпні.

Головна порада дня

Не поспішайте заповнювати життя новими завданнями. Іноді пауза та спокій допомагають побачити правильний напрямок.

Афірмація дня

"Я відпускаю все зайве, довіряю життю та відкриваюся новим можливостям. Я спокійно створюю своє майбутнє".

Колір дня

Білий. Він символізує очищення, спокій та внутрішню гармонію.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 31 липня

Риби

Місяць у вашому знаку посилить інтуїцію та допоможе краще зрозуміти власні бажання. Це сприятливий день для творчості, важливих розмов і пошуку нових ідей.

Рак

Ви зможете відчути більше внутрішньої гармонії та впевненості. День добре підходить для сімейних справ, планування майбутнього та відновлення сил.

Телець

Сьогодні ви зможете завершити важливі справи, навести порядок і зробити корисні висновки. Практичність і спокій допоможуть вам правильно використати енергію дня.

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку відкриється грошовий потік після повні у Водолії 29 липня.

Також дізнавайтесь, х то зі знаків Зодіаку отримає шанс на велике кохання у серпні 2026.