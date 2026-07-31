Лунный календарь на 31 июля 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего следует избегать

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Убывающая Луна в пятницу, 31 июля, будет находиться сразу в двух знаках: Водолее и Рыбах. Поэтому этот день усилит интуицию, вызовет желание разобраться в собственных мыслях и завершить все начатое. Лунный календарь подскажет, как правильно использовать энергию дня, чтобы освободить пространство для новых возможностей.

Новини.LIVE рассказывают, какая фаза Луны будет 31 июля, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 31 июля 2026

Пятница, 31 июля, пройдет под влиянием убывающей Луны. Важное изменение произойдет днем: в 13:13 по киевскому времени Луна покинет знак Водолея и перейдет в знак Рыб. Этот переход сделает атмосферу дня более мягкой, интуитивной и эмоциональной.

В течение дня будут действовать двое лунных суток. До 18:30 продлится 17-е лунные сутки, которые ассоциируется с радостью, творчеством и гармонией. После этого начнутся 18-е лунные сутки — время внутреннего анализа, переосмысления и работы над собой.

Как убывающая Луна повлияет на день

Первая половина дня еще будет находиться под влиянием Водолея. Этот знак связан с новыми идеями, свободой мышления и стремлением посмотреть на ситуацию нестандартно. 17-е лунное сутки создадут атмосферу легкости и вдохновения. Это время, когда хочется больше радости, творчества и приятных эмоций.

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После перехода Луны в Рыбы настроение станет более спокойным. Усилится интуиция, возрастет потребность в душевном комфорте. Многие люди смогут лучше понимать скрытые мотивы окружающих. А после начала 18-х лунных суток внимание постепенно переключится на внутренний мир, анализ опыта и поиск ответов на важные вопросы.

Три вещи, которые принесут удачу 31 июля

Сейчас лучше всего работают действия, которые помогают избавиться от лишнего и восстановить внутренний баланс. Эти простые шаги привлекут положительные изменения в жизнь:

Завершите то, что давно ждало своего часа. Закройте старые вопросы, верните долги, выполните обещания и т. д. Это поможет почувствовать легкость и высвободить энергию для будущего. Прислушайтесь к своей интуиции. Луна в Рыбах усиливает чувствительность и способность замечать то, что обычно остается незамеченным. Сделайте пространство вокруг себя чище. Порядок в доме, на рабочем месте или в цифровом пространстве поможет почувствовать внутреннее обновление.

Что полезно делать 31 июля

После энергичного полнолуния, которое состоялось 29 июля, наступает период, когда важно не торопиться, а направить силы на восстановление, завершение дел и внутренний баланс. Убывающая Луна хорошо подходит для того, чтобы постепенно избавиться от лишнего и подготовить основу для новых планов.

Особенно благоприятно 31 июля:

завершать начатые дела;

подводить итоги;

планировать будущие цели на август;

заниматься творчеством, рукоделием или делами, которые доставляют удовольствие;

проводить время с близкими людьми;

наводить порядок в доме;

избавляться от ненужных вещей;

заниматься самоанализом и прислушиваться к собственным желаниям.

Чего нельзя делать 31 июля

Несмотря на мягкую и интуитивную энергетику дня, есть вещи, которых лучше избегать. Нельзя:

вступать в конфликты;

возвращаться к старым обидам и переживаниям;

принимать поспешные решения;

брать на себя слишком много обязанностей;

тратить энергию на людей или дела, которые истощают;

игнорировать собственные потребности в отдыхе.

Символ дня

Символом 17-го лунного дня является Колокол. Его связывают с радостью и внутренним пробуждением. Этот день символически напоминает о важности замечать хорошие моменты. А символом 18-х лунных суток является Зеркало, которое связано с самоанализом, способностью увидеть себя с другой стороны. Этот образ напоминает, что иногда самые важные изменения начинаются с честного разговора с самим собой.

Ритуал дня

31 июля хорошо завершить месяц небольшим подведением итогов. Возьмите лист бумаги и запишите:

три вещи, которые принесли вам радость в июле;

одну привычку или мысль, от которой хотите отказаться;

три цели, к которым хотите двигаться в августе.

Главный совет дня

Не спешите наполнять жизнь новыми задачами. Иногда пауза и покой помогают увидеть правильное направление.

Аффирмация дня

"Я отпускаю все лишнее, доверяю жизни и открываюсь новым возможностям. Я спокойно создаю свое будущее".

Цвет дня

Белый. Он символизирует очищение, покой и внутреннюю гармонию.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 31 июля

Рыбы

Луна в вашем знаке усилит интуицию и поможет лучше понять собственные желания. Это благоприятный день для творчества, важных разговоров и поиска новых идей.

Рак

Вы сможете почувствовать больше внутренней гармонии и уверенности. День хорошо подходит для семейных дел, планирования будущего и восстановления сил.

Телец

Сегодня вы сможете завершить важные дела, навести порядок и сделать полезные выводы. Практичность и спокойствие помогут вам правильно использовать энергию дня.

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