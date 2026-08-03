Місячний календар на 3 серпня 2026: що зробити, щоб залучити удачу

Місячний календар, дівчина навпроти Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Місяць продовжує спадати, а його енергія поступово переходить від активних дій до осмислення та завершення. У понеділок, 3 серпня, багато людей можуть відчути бажання переглянути свої плани, розставити пріоритети й нарешті поставити крапку. Водночас Місяць в Овні додасть рішучості та внутрішнього імпульсу, тому важливо спрямувати цю енергію у правильне річище.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 3 серпня, що радить місячний календар, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 3 серпня 2026

У понеділок, 3 серпня, Місяць, що спадає, перебуватиме в Овні. Більшу частину дня триватиме 20-та місячна доба.

Як спадний Місяць в Овні вплине на день

Поєднання енергії спадного Місяця та знака Овна створює доволі незвичний настрій. З одного боку, з'являється бажання швидко рухатися вперед, ухвалювати рішення й брати ініціативу у свої руки. З іншого — місячний цикл підказує, що зараз важливіше завершувати справи. Овен посилює сміливість та впевненість. Багато людей відчують приплив мотивації. Тому цього дня особливо важливо поєднувати рішучість із розсудливістю. 20-та місячна доба сприяє переосмисленню власних досягнень. Стає легше зрозуміти, які цілі залишаються актуальними, а від яких настав час відмовитися.

Що сприятливо робити 3 серпня

Спадний Місяць закликає не поспішати, а діяти виважено та послідовно. Це вдалий день для справ, які допомагають навести лад не лише навколо себе, а й у власних думках.

Місячний календар радить присвятити день таким справам:

завершувати робочі проєкти;

виконувати обіцянки;

позбуватися непотрібних речей удома або на робочому місці;

планувати важливі справи на серпень;

займатися фізичною активністю, яка приносить задоволення;

навчатися;

удосконалювати професійні навички;

приділити час відпочинку, щоб відновити сили після насиченого періоду.

Що не можна робити 3 серпня

Попри рішучу енергетику Овна, поспіх може стати головною помилкою цього дня. Місячний календар радить не дозволяти емоціям брати гору над здоровим глуздом.

Сьогодні краще не:

ухвалювати рішення під впливом гніву або образи;

вступати в конфлікти через дрібниці;

перевантажувати себе справами;

витрачати сили на те, що давно втратило для вас цінність.

Символ дня

Символом 20-ї місячної доби є Орел. Він уособлює мудрість та здатність побачити ситуацію ширше.

Головна порада дня

Не витрачайте сили на боротьбу з тим, що вже неможливо змінити. Краще використайте цей день, щоб завершити важливі справи, зробити висновки та впевнено рухатися вперед.

Афірмація дня

"Я спокійно завершую важливі справи (можна назвати, що саме), довіряю своїм силам і впевнено відкриваю двері новим можливостям".

Колір дня

Червоний. Він символізує рішучість та сміливість. Але водночас нагадує, що силу варто використовувати мудро.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 3 серпня

Овен

Місяць у вашому знаку додасть енергії, рішучості та впевненості. Це гарний день для завершення важливих справ.

Лев

Ваша харизма й оптимізм допоможуть легко знаходити спільну мову з людьми. День сприятливий для ділових зустрічей, творчих проєктів і прийняття рішень.

Стрілець

Ви відчуєте приплив натхнення та бажання рухатися вперед. Це вдалий момент для навчання, планування нових проєктів і роботи над особистими цілями.

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