Місячний календар на 23 липня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та чого уникати

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Місяць, який перебуває у знаку Скорпіона, продовжує набирати силу, а разом із ним зростає й енергетика дня. У четвер, 23 липня, астрологи радять бути уважними, адже день поєднає вплив одразу двох місячних діб. До обіду є ризик надмірної емоційності, а після відкриється сприятливий період.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 22 липня, що радить місячний календар, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 23 липня 2026

Четвер, 23 липня, пройде під впливом двох місячних діб. До 13:24 триватиме 9-та місячна доба, яку вважають часом підвищеної емоційності та перевірки на витримку. Після розпочнеться 10-та місячна доба — одна з найсприятливіших у місячному циклі для родини, примирення, нових починань і довгострокових планів.

Упродовж усього дня Місяць перебуватиме у знаку Скорпіона. Таке поєднання робить людей більш проникливими, допомагає краще відчувати приховані мотиви інших, але водночас може посилити ревнощі та бажання діяти під впливом миттєвих емоцій.

Як зростаючий Місяць у Скорпіоні вплине на день

Оскільки 23 липня пройде під впливом двох різних за енергетикою місячних діб, настрій і внутрішній стан можуть помітно змінюватися. До 13:24 відчуватиметься вплив 9-ї місячної доби, яка часто загострює емоції, робить людей більш чутливими до слів, подій і власних переживань. Це підсилюватиме Місяць у Скорпіоні.

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Коли настане 10-та місячна доба, загальний енергетичний фон стане значно спокійнішим та гармонійнішим. З'явиться більше внутрішньої впевненості, бажання рухатися вперед. Енергія цього періоду пов'язана зі зміцненням внутрішньої опори, родинних цінностей. Скорпіон посилить інтуїцію.

Які справи сьогодні, 23 липня, будуть вдалими

Місячний календар радить використати цей час для справ, які матимуть довгострокові результати. Сприятливо сьогодні:

починати нові проєкти та важливі справи;

працювати над сімейними планами;

проводити час із рідними;

миритися після конфліктів;

закладати основу для майбутніх змін;

планувати ремонт, будівництво або переїзд;

реєструвати бізнес чи запускати нові ініціативи;

займатися благодійністю та допомагати іншим.

Три речі, яких сьогодні варто остерігатися

Попри позитивну другу половину дня, місячний календар радить не втрачати пильності. Насамперед варто уникати імпульсивних рішень. Через вплив Скорпіона може здаватися, що потрібно негайно змінити роботу, завершити стосунки або прийняти важливе фінансове рішення. Краще дати собі час усе добре обдумати.

Друга небезпека — конфлікти через емоції. Навіть дрібне непорозуміння сьогодні здатне швидко перерости у серйозну сварку. Третє, чого радять уникати, — стрижка волосся. У 10-ту місячну добу це вважається несприятливою процедурою, адже може призвести до втрати життєвої енергії та погіршення самопочуття.

Символ дня

До 13:24 символом дня залишається Кажан. Він нагадує про необхідність уважніше придивитися до власних думок, не піддаватися страхам і не дозволяти негативу керувати рішеннями. Після символом стає Фонтан. Він уособлює потужний потік життєвої енергії.

Ритуал дня

Щоб залучити удачу, знайдіть увечері кілька хвилин для своїх близьких. Це може бути спільна вечеря, телефонний дзвінок або щира розмова. Після цього запишіть три сімейні цілі або традиції, які хотіли б створити протягом найближчого року. У 10-ту місячну добу такі наміри отримують особливу підтримку.

Головна порада дня

Не дозволяйте емоціям визначати ваше майбутнє.

Афірмація дня

"Я створюю міцний фундамент для щасливого майбутнього. Мої рішення сповнені мудрості, спокою та любові".

Колір дня

Темно-зелений. Він символізує внутрішню рівновагу, розвиток, і допомагає зберігати спокій.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 23 липня

Скорпіон

Місяць у вашому знаку значно посилить інтуїцію та допоможе помітити можливості, які інші можуть пропустити. День сприятливий для важливих рішень, творчості та відвертих розмов.

Рак

Сімейна енергетика 10-ї місячної доби буде особливо гармонійною саме для вас. Це чудовий час, щоб налагодити стосунки або розпочати сімейну справу.

Козеріг

Практичність і вміння дивитися наперед сьогодні стануть вашою перевагою. Якщо давно планували запуск нового проєкту чи серйозні зміни в роботі, друга половина дня може принести перспективні можливості.

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