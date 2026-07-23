Лунный календарь на 23 июля 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего следует избегать

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Луна, находящаяся в знаке Скорпиона, продолжает набирать силу, а вместе с ней растет и энергетика дня. В четверг, 23 июля, астрологи советуют быть внимательными, ведь этот день объединит в себе влияние сразу двух лунных суток. До обеда существует риск чрезмерной эмоциональности, а после наступит благоприятный период.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 22 июля, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 23 июля 2026

Четверг, 23 июля, пройдет под влиянием двух лунных суток. До 13:24 продлятся 9-е лунные сутки, которые считают временем повышенной эмоциональности и испытанием на выдержку. После этого начнутся 10-е лунные сутки — одни из самых благоприятных в лунном цикле для семьи, примирения, новых начинаний и долгосрочных планов.

В течение всего дня Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Такое сочетание делает людей более проницательными, помогает лучше чувствовать скрытые мотивы других, но в то же время может усилить ревность и желание действовать под влиянием мгновенных эмоций.

Как растущая Луна в Скорпионе повлияет на день

Поскольку 23 июля пройдет под влиянием двух разных по энергетике лунных суток, настроение и внутреннее состояние могут заметно меняться. До 13:24 будет ощущаться влияние 9-х лунных суток, которые часто обостряют эмоции, делают людей более чувствительными к словам, событиям и собственным переживаниям. Это будет усиливаться Луной в Скорпионе.

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Когда наступят 10-е лунное сутки, общий энергетический фон станет значительно спокойнее и гармоничнее. Появится больше внутренней уверенности, желания двигаться вперед. Энергия этого периода связана с укреплением внутренней опоры, семейных ценностей. Скорпион усилит интуицию.

Какие дела сегодня, 23 июля, будут удачными

Лунный календарь советует использовать это время для дел, которые принесут долгосрочные результаты. Сегодня благоприятно:

начинать новые проекты и важные дела;

работать над семейными планами;

проводить время с близкими;

мириться после конфликтов;

закладывать основу для будущих перемен;

планировать ремонт, строительство или переезд;

регистрировать бизнес или запускать новые инициативы;

заниматься благотворительностью и помогать другим.

Три вещи, которых сегодня стоит остерегаться

Несмотря на позитивную вторую половину дня, лунный календарь советует не терять бдительности. Прежде всего стоит избегать импульсивных решений. Под влиянием Скорпиона может показаться, что нужно немедленно сменить работу, разорвать отношения или принять важное финансовое решение. Лучше дать себе время, чтобы все хорошо обдумать.

Вторая опасность — конфликты из-за эмоций. Даже мелкое недоразумение сегодня способно быстро перерасти в серьёзную ссору. Третье, чего рекомендуется избегать, — стрижка волос. В 10-е лунные сутки это считается неблагоприятной процедурой, ведь может привести к потере жизненной энергии и ухудшению самочувствия.

Символ дня

До 13:24 символом дня остается Летучая мышь. Она напоминает о необходимости внимательнее присмотреться к собственным мыслям, не поддаваться страхам и не позволять негативу управлять решениями. После этого символом становится Фонтан. Он олицетворяет мощный поток жизненной энергии.

Ритуал дня

Чтобы привлечь удачу, найдите вечером несколько минут для своих близких. Это может быть совместный ужин, телефонный звонок или искренний разговор. После этого запишите три семейные цели или традиции, которые хотели бы создать в течение ближайшего года. В 10-е лунные сутки такие намерения получают особую поддержку.

Главный совет дня

Не позволяйте эмоциям определять ваше будущее.

Аффирмация дня

"Я создаю прочный фундамент для счастливого будущего. Мои решения полны мудрости, спокойствия и любви".

Цвет дня

Темно-зеленый. Он символизирует внутреннее равновесие, развитие и помогает сохранять спокойствие.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 23 июля

Скорпион

Луна в вашем знаке значительно усилит интуицию и поможет заметить возможности, которые другие могут упустить. День благоприятен для важных решений, творчества и откровенных разговоров.

Рак

Семейная энергетика 10-го лунного суток будет особенно гармоничной именно для вас. Это прекрасное время, чтобы наладить отношения или начать семейное дело.

Козерог

Практичность и умение смотреть вперед сегодня станут вашим преимуществом. Если вы давно планировали запуск нового проекта или серьезные изменения в работе, вторая половина дня может принести перспективные возможности.

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