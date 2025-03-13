Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на місячне затемнення 14 березня 2025 року

Місячне затемнення і астрологічне коло. Фото: колаж Новини.LIVE

У п'ятницю, 14 березня 2025 року, відбудеться місячне затемнення у знаку Діви, тому саме час дізнатися, що цей день підготував нам. Астрологи розповіли, чого слід очікувати всім знакам Зодіаку від цієї небесної події.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку в це місячне затемнення 14 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня у вас може змінитися графік дня або оточення на роботі, а ще вам може потрібно буде переглянути ставлення до здоров’я. Це сприятливий час для покращення життя і викидання непотрібних речей.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня у вас можуть відбутися важливі події, які стосуються дітей або романтичних стосунків. Цього дня Всесвіт може довести вас до розвитку стосунків або надихнути на зміну в хобі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Місячне затемнення 14 березня може стати періодом важливих змін у плані житла, сімейних стосунків або усвідомлення потреб у комфорті або безпеці.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Це день, коли важливу роль у вашому житті можуть зіграти серйозні розмови або якісь документи. До того ж, ви можете отримати неочікувані новини, які вплинуть на ваші життєві плани.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Цього дня ви можете усвідомити щось таке, що пов’язано з фінансами, цінностями і матеріальною стабільністю. Астрологи радять вам переглянути власні пріоритети у відкладанні грошей і витратах.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Це час для того, щоб переосмислити себе, свою роль і зовнішній вигляд, а ще ви можете відчути переродження всередині себе. Ще у вашій чуттєво-емоційній сфері відбудуться важливі події.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день — це період завершення старого заради нового, а знаки Всесвіту та ваша інтуїція допоможуть вам зрозуміти, в якому напрямку далі йти.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У вас може змінитися коло спілкування, а також початися або закінчитися командний проєкт. Під час місячного затемнення ви можете дізнатися всю правду про своїх друзів.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У період місячного затемнення у вас може змінитися професія, соціальний статус або ваші заслуги визнають.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня у вашому розвитку може завершитися один етап, який допоможе усвідомити новий напрямок у житті. Можливо настав час покращити свою кваліфікацію, отримати нові знання або переїхати до іншої країни.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви можете почати життя з нового аркушу, адже у вас може змінитися сфера спільних ресурсів, спадщини або усвідомлення страхів та обмежень всередині себе.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

У вашому особистому або кар’єрному житті можуть відбутися важливі зміни. Також ви можете закінчити старі стосунки або знайти нових бізнес-партнерів.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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