Гороскоп для всех знаков Зодиака на лунное затмение 14 марта 2025

Лунное затмение и астрологический круг. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 14 марта 2025 года, произойдет лунное затмение в знаке Девы, поэтому самое время узнать, что этот день подготовил нам. Астрологи рассказали, чего следует ожидать всем знакам Зодиака от этого небесного события.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это лунное затмение 14 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день у вас может измениться график дня или окружение на работе, а еще вам может нужно будет пересмотреть отношение к здоровью. Это благоприятное время для улучшения жизни и выбрасывания ненужных вещей.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день у вас могут произойти важные события, которые касаются детей или романтических отношений. В этот день Вселенная может довести вас до развития отношений или вдохновить на изменения в хобби.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Лунное затмение 14 марта может стать периодом важных изменений в плане жилья, семейных отношений или осознания потребностей в комфорте или безопасности.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Это день, когда важную роль в вашей жизни могут сыграть серьезные разговоры или какие-то документы. К тому же, вы можете получить неожиданные новости, которые повлияют на ваши жизненные планы.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В этот день вы можете осознать что-то такое, что связано с финансами, ценностями и материальной стабильностью. Астрологи советуют вам пересмотреть собственные приоритеты в откладывании денег и расходах.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Это время для того, чтобы переосмыслить себя, свою роль и внешний вид, а еще вы можете почувствовать перерождение внутри себя. Еще в вашей чувственно-эмоциональной сфере произойдут важные события.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день — это период завершения старого ради нового, а знаки Вселенной и ваша интуиция помогут вам понять, в каком направлении дальше идти.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас может измениться круг общения, а также начаться или закончиться командный проект. Во время лунного затмения вы можете узнать всю правду о своих друзьях.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В период лунного затмения у вас может измениться профессия, социальный статус или ваши заслуги признают.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день в вашем развитии может завершиться один этап, который поможет осознать новое направление в жизни. Возможно пришло время улучшить свою квалификацию, получить новые знания или переехать в другую страну.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете начать жизнь с нового листа, ведь у вас может измениться сфера общих ресурсов, наследия или осознания страхов и ограничений внутри себя.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В вашей личной или карьерной жизни могут произойти важные изменения. Также вы можете закончить старые отношения или найти новых бизнес-партнеров.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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