Медовий Спас 2026: які продукти не можна освячувати у церкві на свято

Українці освячують святкові кошики на Маковія. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Вже у цю суботу, 1 серпня, українці зустрічатимуть Медовий Спас, або Маковія. Традиційно зранку православні віряни вирушать до храму, щоб освятити святкові кошики. Але важливо знати, які продукти можна освячувати на свято, а які можуть осквернити його духовний зміст.

Новини.LIVE розповідає, які ж головні вимоги до наповнення святкового кошика на Медовий Спас.

Які продукти не можна святити на Медовий Спас 2026

Медовий Спас відкриває цикл серпневих Спасів і водночас знаменує початок Успенського посту. Освячення продуктів у свято символізує подяку Богові за врожай і благословення на подальший рік. Тож, випадкові речі у святковий кошик не кладуть. До храму традиційно приносять перші дари нового врожаю: мед, мак, духмяні трави, польові квіти та інші пісні продукти.

Священнослужителі наголошують, що освячення не є способом благословити будь-які покупки чи продукти. А оскільки Спас збігається з початком посту до церкви приносять не приносять скоромну їжу.

Тож, не можна класти до кошика:

алкогольні напої, зокрема горілку, вино, кагор;

м'ясо, ковбаси, сало та будь-які м'ясні продукти;

рибу та морепродукти;

яйця;

молоко, сир, масло та інші молочні продукти;

готові жирні, смажені або варені страви;

домашню консервацію;

екзотичні або несезонні фрукти.

Які речі категорично не можна приносити до храму на Маковія

Заборона стосується не лише продуктів. Деякі речі також не мають місця у святковому кошику. Не рекомендується приносити:

ножі та будь-які гострі предмети;

зброю;

гроші;

ювелірні прикраси;

побутові речі, техніку чи інші предмети, які не пов'язані зі святом.

Церква наголошує, що освячення не повинно перетворюватися на благословення матеріальних цінностей або речей повсякденного вжитку.

Головне правило святкового кошика

Якщо ви сумніваєтеся, чи можна освячувати певний продукт або річ, краще не класти їх до кошика. Головне значення Медового Спаса полягає не в кількості принесених продуктів, а у щирій молитві, вдячності та духовному змісті свята.

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