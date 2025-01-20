Любовний гороскоп на тиждень 20-26 січня 2025 — яким знакам Зодіаку пощастить

Любовний гороскоп на тиждень. Колаж: Новини.LIVE

Любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня 2025 року обіцяє чимало яскравих та незабутніх моментів для трьох знаків Зодіаку. Астрологи запевняють, що цей період стане ідеальним для романтичних пригод, приємних сюрпризів та домашнього затишку в обіймах коханої людини.

Кому пощастить у любовних справах цього тижня з 20 по 26 січня — дізнавайтеся у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Лев

Для Левів цей тиждень буде наповнений пристрастю та яскравими емоціями. Зірки обіцяють підтримку у всьому, що стосується кохання. Якщо ви вже в стосунках, це чудовий час для відвертих розмов і спільних планів на майбутнє. Самотнім Левам варто бути відкритими до нових знайомств, адже 20-26 січня може стати початком незабутньої романтичної історії. Відвідайте місця, де ви можете зустріти однодумців.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Терези

Для Терезів період з 20 по 26 січня принесе гармонію та відчуття закоханості, що окрилятиме. Якщо ви шукаєте свою половинку, зірки подарують шанс зустріти когось особливого у найнеочікуваніший момент. Будьте відкритими до спонтанних подій і не ігноруйте запрошення друзів на заходи — вони можуть стати доленосними. Ті Терези, які вже у стосунках, отримають можливість відчути нову глибину емоцій, зблизитися та гармонізувати взаємини.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Козеріг

Для Козерогів цей тиждень стане періодом романтичних проривів. Ви будете сповнені чарівності, яка притягуватиме до вас захоплені погляди. Вільні Козероги можуть розраховувати на доленосну зустріч, яка стане початком тривалих і міцних стосунків. Для тих, хто у парі, це час, коли варто розкрити свої найщиріші почуття, щоб зміцнити союз.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

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