Любовный гороскоп на неделю 20-26 января 2025 — каким знакам Зодиака повезет

Любовный гороскоп на неделю. Коллаж: Новини.LIVE

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2025 года обещает немало ярких и незабываемых моментов для трех знаков Зодиака. Астрологи уверяют, что этот период станет идеальным для романтических приключений, приятных сюрпризов и домашнего уюта в объятиях любимого человека.

Кому повезет в любовных делах на этой неделе с 20 по 26 января — узнавайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Лев

Для Львов эта неделя будет наполнена страстью и яркими эмоциями. Звезды обещают поддержку во всем, что касается любви. Если вы уже в отношениях, это отличное время для откровенных разговоров и общих планов на будущее. Одиноким Львам следует быть открытыми к новым знакомствам, ведь 20-26 января может стать началом незабываемой романтической истории. Посетите места, где можно встретить единомышленников.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Весы

Для Весов период с 20 по 26 января принесет гармонию и окрыляющее чувство влюбленности. Если вы ищете свою половинку, звезды подарят шанс встретить кого-то особенного в самый неожиданный момент. Будьте открытыми к спонтанным событиям и не игнорируйте приглашения друзей на мероприятия — они могут стать судьбоносными. Те Весы, которые уже в отношениях, получат возможность ощутить новую глубину эмоций, сблизиться и гармонизировать отношения.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Козерог

Для Козерогов эта неделя станет периодом романтических прорывов. Вы будете полны обаяния, которое будет притягивать к вам восхищенные взгляды. Свободные Козероги могут рассчитывать на судьбоносную встречу, которая станет началом длительных и крепких отношений. Для тех, кто в паре, это время, когда стоит раскрыть свои самые искренние чувства, чтобы укрепить союз.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака придется стать перед сложным выбором в январе 2025 года.

Напомним, также мы рассказывали, каким знакам Зодиака ждать больших перемен в жизни этой зимой.