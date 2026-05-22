Китайський гороскоп на сьогодні, 22 травня 2026: що чекає на всі знаки Зодіаку

Китайський гороскоп на сьогодні, 22 травня, обіцяє день внутрішнього перезавантаження, чесних розмов і практичних рішень. Комусь доведеться проявити мудрість і стриманість, тоді як деякі знаки Зодіаку матимуть особливу удачу та підтримку Всесвіту.

Новини.LIVE з посиланням на Horoscope.com розповідає, що чекає на різні знаки Зодіаку у цю п'ятницю, 22 травня.

Щур

День принесе цікаві зустрічі та легкий романтичний настрій. Ви легко знайдете спільну мову з людьми. Увечері є всі шанси опинитися в центрі уваги. Щоб не зіпсувати гармонію дня, відкладіть домашні справи.

Бик

Сьогодні ваша сила у стриманості. Невеликі, але точні кроки дадуть більше результату, ніж гучні обіцянки. Будьте чесними в розмовах і не прикрашайте факти.

Тигр

Гарний день для професійних амбіцій і важливих заяв про свої плани. Не варто замикатися в собі, якщо щось турбує. Корисна порада або щира розмова можуть відкрити нові можливості.

Кролик

Ваш день буде особливо вдалим, якщо проведете його активно. Це чудовий час для приємних покупок, прогулянок або зустрічей із друзями. Домашні справи сьогодні легко вирішуватимуться.

Дракон

День сприяє душевним розмовам. Варто нагадати про себе друзям, навіть якщо вас розділяють міста чи країни. Робочі труднощі не виб'ють вас із рівноваги, якщо збережете спокій. Вечір подарує затишок і відчуття внутрішньої рівноваги.

Змія

Перед вами відкриваються цікаві перспективи у фінансах і кар'єрі. Це вдалий час для побудови серйозних планів. Добре зважуйте сили, перш ніж братися за новий масштабний задум.

Кінь

Сьогодні можна залагодити старі непорозуміння й почати новий етап у стосунках. Не очікуйте, що близькі здогадаються про ваші почуття самі. Відверта розмова розставить усе на свої місця.

Коза

Час завершувати старі справи. Минулі невдачі не повинні стримувати ваш рух уперед. Творчість або улюблене захоплення допоможуть повернути душевний баланс.

Мавпа

Це гарний день для спілкування з родиною та зміцнення довіри. Ви спокійно приймете те, що кожен має власний погляд на життя. Фінансові питання сьогодні можна владнати легко й справедливо.

Півень

Навіть серед робочої метушні знайдіть хвилину для радості. Звичні ритуали сьогодні дадуть відчуття стабільності та захищеності. Корисно спробувати новий спосіб боротьби зі стресом. Це допоможе швидко відновити сили.

Собака

Вам захочеться тиші та особистого простору. Найкраще рішення — прогулянка на свіжому повітрі або коротка втеча від метушні. Водночас не відмовляйтеся від запрошень. Зустрічі подарують приємні емоції.

Свиня

Сьогодні варто навести лад у справах і робочих планах. Організованість допоможе швидко впоратися з усіма завданнями. Також день сприятливий для покупок і оновлень, які давно відкладалися.

