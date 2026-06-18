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Головна Свята Китайський гороскоп на 18 червня: Свиням — успіх, Мавпам — сили

Китайський гороскоп на 18 червня: Свиням — успіх, Мавпам — сили

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 11:09
Китайський гороскоп на 18 червня 2026: що чекає на кожен знак Зодіаку
Китайське зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Східний гороскоп на четвер, 18 червня, обіцяє день сприятливий для запуску нових справ та ухвалення важливих рішень. Деякі знаки Зодіаку матимуть найбільше шансів на успіх. Але є й ті, кому бажано уникати поспішних рішень.

Новини.LIVE розповідає, що чекає на кожен знак Зодіаку у цей четвер, 18 червня.

Щур

День допоможе позбутися сумнівів і побачити можливості. Хороший час для невеликих, але важливих починань.

Бик

Ваша наполегливість почне приносити плоди. Можлива пропозиція співпраці або розмова, яка відкриє нові перспективи. Не поспішайте відповідати одразу.

Тигр

День сприятливий для навчання, презентацій та спілкування. Вам хотітиметься діяти швидко, але успіх залежатиме від того, наскільки добре ви продумали свої кроки.

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Кролик

Фінансові або робочі питання можуть вирішитися легше, ніж ви очікували. Не соромтеся говорити про свої досягнення.

Дракон

Сьогодні варто звернути увагу на деталі. У них ховатиметься підказка, яка допоможе уникнути помилки або знайти новий шлях до мети.

Змія

Хтось із вашого оточення почне дивитися на вас зовсім інакше. Це може стосуватися як особистих стосунків, так і професійної сфери.

Кінь

День винагородить практичність. Рішення, яке здаватиметься незначним, у майбутньому значно полегшить ваше життя. Варто подумати про довгострокові цілі.

Коза

Не бійтеся змінювати плани. Те, що сьогодні виглядатиме як затримка, незабаром виявиться вдалою можливістю. День підходить для творчості, облаштування дому та турботи про власний комфорт.

Мавпа

Сьогодні ви відчуватимете внутрішню силу та свободу. Це притягуватиме нові можливості та цікаві знайомства.

Півень

Настав час навести лад у справах, які накопичувалися протягом останніх тижнів. День сприятливий для планування бюджету та роботи з документами.

Собака

Ви можете отримати заслужену подяку або підтвердження того, що ваші зусилля були помічені. Не відмовляйтеся від участі в командних проєктах.

Свиня

Четвер може принести фінансовий успіх, вдалий збіг обставин або шанс реалізувати задум, який довго відкладався. Всесвіт ніби підштовхує вас вийти з режиму очікування та нарешті діяти.

Також ділимося цікавими астрологічними прогнозами

Які китайські знаки Зодіаку досягнуть успіху до кінця червня.

Хто зі знаків Зодіаку втілить мрії у життя до кінця червня.

Кому за східним гороскопом перший місяць літа несе велике кохання.

знаки Зодіаку китайський гороскоп 18 червня
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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