Китайский гороскоп на 18 июня 2026: что ждет каждый знак Зодиака

Китайский зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новости.LIVE

Восточный гороскоп на четверг, 18 июня, обещает день, благоприятный для начала новых дел и принятия важных решений. У некоторых знаков Зодиака будет больше всего шансов на успех. Но есть и те, кому желательно избегать поспешных решений.

Новини.LIVE рассказывают, что ждет каждый знак Зодиака в этот четверг, 18 июня.

Крыса

Этот день поможет избавиться от сомнений и увидеть возможности. Хорошее время для небольших, но важных начинаний.

Телец

Ваша настойчивость начнет приносить плоды. Возможно предложение о сотрудничестве или разговор, который откроет новые перспективы. Не спешите отвечать сразу.

Тигр

День благоприятен для обучения, презентаций и общения. Вам захочется действовать быстро, но успех будет зависеть от того, насколько хорошо вы продумали свои шаги.

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Кролик

Финансовые или рабочие вопросы могут решиться легче, чем вы ожидали. Не стесняйтесь говорить о своих достижениях.

Дракон

Сегодня стоит обратить внимание на детали. В них скрывается подсказка, которая поможет избежать ошибки или найти новый путь к цели.

Змея

Кто-то из вашего окружения начнёт смотреть на вас совсем по-другому. Это может касаться как личных отношений, так и профессиональной сферы.

Лошадь

День вознаградит практичность. Решение, которое покажется незначительным, в будущем значительно облегчит вашу жизнь. Стоит подумать о долгосрочных целях.

Коза

Не бойтесь менять планы. То, что сегодня будет выглядеть как задержка, вскоре окажется удачной возможностью. День подходит для творчества, обустройства дома и заботы о собственном комфорте.

Обезьяна

Сегодня вы будете чувствовать внутреннюю силу и свободу. Это привлечет новые возможности и интересные знакомства.

Петух

Пришло время навести порядок в делах, которые накапливались в течение последних недель. День благоприятен для планирования бюджета и работы с документами.

Собака

Вы можете получить заслуженную благодарность или подтверждение того, что ваши усилия были замечены. Не отказывайтесь от участия в командных проектах.

Свинья

Четверг может принести финансовый успех, удачное стечение обстоятельств или шанс реализовать задуманное, которое долго откладывалось. Вселенная как будто подталкивает вас выйти из режима ожидания и наконец-то действовать.

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