Китайский гороскоп на 18 июня 2026: что ждет каждый знак Зодиака

Китайский гороскоп на 18 июня: Свиньям — успех, Обезьянам — силы
Восточный гороскоп на четверг, 18 июня, обещает день, благоприятный для начала новых дел и принятия важных решений. У некоторых знаков Зодиака будет больше всего шансов на успех. Но есть и те, кому желательно избегать поспешных решений.
Новини.LIVE рассказывают, что ждет каждый знак Зодиака в этот четверг, 18 июня.
Крыса
Этот день поможет избавиться от сомнений и увидеть возможности. Хорошее время для небольших, но важных начинаний.
Телец
Ваша настойчивость начнет приносить плоды. Возможно предложение о сотрудничестве или разговор, который откроет новые перспективы. Не спешите отвечать сразу.
Тигр
День благоприятен для обучения, презентаций и общения. Вам захочется действовать быстро, но успех будет зависеть от того, насколько хорошо вы продумали свои шаги.
Кролик
Финансовые или рабочие вопросы могут решиться легче, чем вы ожидали. Не стесняйтесь говорить о своих достижениях.
Дракон
Сегодня стоит обратить внимание на детали. В них скрывается подсказка, которая поможет избежать ошибки или найти новый путь к цели.
Змея
Кто-то из вашего окружения начнёт смотреть на вас совсем по-другому. Это может касаться как личных отношений, так и профессиональной сферы.
Лошадь
День вознаградит практичность. Решение, которое покажется незначительным, в будущем значительно облегчит вашу жизнь. Стоит подумать о долгосрочных целях.
Коза
Не бойтесь менять планы. То, что сегодня будет выглядеть как задержка, вскоре окажется удачной возможностью. День подходит для творчества, обустройства дома и заботы о собственном комфорте.
Обезьяна
Сегодня вы будете чувствовать внутреннюю силу и свободу. Это привлечет новые возможности и интересные знакомства.
Петух
Пришло время навести порядок в делах, которые накапливались в течение последних недель. День благоприятен для планирования бюджета и работы с документами.
Собака
Вы можете получить заслуженную благодарность или подтверждение того, что ваши усилия были замечены. Не отказывайтесь от участия в командных проектах.
Свинья
Четверг может принести финансовый успех, удачное стечение обстоятельств или шанс реализовать задуманное, которое долго откладывалось. Вселенная как будто подталкивает вас выйти из режима ожидания и наконец-то действовать.
Также делимся интересными астрологическими прогнозами
Какие китайские знаки Зодиака достигнут успеха до конца июня.
Кто из знаков Зодиака воплотит мечты в жизнь до конца июня.
Кому, согласно восточному гороскопу, первый месяц лета принесет большую любовь.