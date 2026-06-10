Китайський гороскоп на 11 червня 2026: що чекає на кожен знак Зодіаку

Китайське зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Східний гороскоп на четвер, 11 червня, говорить про енергію прозріння, яка викриватиме правду та сприятиме чесним розмовам. Деякі знаки Зодіаку мають бути уважними, тоді як інші — можуть розраховувати на приємні події.

Новини.LIVE розповідає, що чекає на кожен знак Зодіаку у цей четвер, 11 червня.

Щур

День змусить вас подивитися на одну ситуацію під іншим кутом. Увечері можливе приємне повідомлення або запрошення.

Бик

Настає час відстоювати власні інтереси. Ви занадто довго поступалися іншим. Доведеться сказати тверде "ні", і рішення піде вам на користь.

Тигр

День сприятливий для важливих справ і робочих питань. Ваш авторитет зростатиме. Дехто може звернутися до вас за порадою.

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Кролик

Події можуть розвиватися повільніше, ніж хотілося б. Замість боротьби з обставинами використайте цей час для підготовки. Терпіння зараз принесе більше користі.

Дракон

11 червня буде сприятливим днем для покупок, оновлення гардероба або змін у зовнішності. Ви відчуєте бажання "освіжити" своє життя. Це допоможе притягнути позитивні події.

Змія

На перший план вийдуть питання довіри. Ви зрозумієте, хто справді підтримує вас. Ця інформація виявиться дуже цінною у майбутньому.

Кінь

День може подарувати цікаву зустріч або знайомство. Навіть випадкова розмова здатна перерости у щось більше — корисну співпрацю, дружбу чи романтичний інтерес.

Коза

Ваш головний ресурс сьогодні — творчість. Не намагайтеся діяти за шаблоном. Нестандартне рішення допоможе швидко подолати проблему, яка давно вас турбує.

Мавпа

Можливі зміни планів буквально в останню хвилину. Не варто нервувати через це. Обставини складуться краще, ніж ви припускали спочатку.

Півень

День підходить для наведення порядку не лише в справах, а й у думках. Відмовтеся від того, що більше не приносить користі. Звільнивши простір, ви відчуєте полегшення.

Собака

Хороший день для сімейних питань. Розмова з близькою людиною допоможе розв'язати проблему, яка тривалий час залишалася невирішеною. Увечері можливий привід для радості.

Свиня

Всесвіт підштовхуватиме вас до відпочинку. Якщо відчуваєте втому, не ігноруйте сигнали організму. Саме сьогодні пауза буде продуктивнішою за метушню.

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