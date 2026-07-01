Юпітер увійшов у Лева: які знаки Зодіаку залишать чорну смугу позаду

Зодіакальне коло, Юпітер у Леві, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Планета великої удачі Юпітер перейшла у знак Лева 30 червня, де перебуватиме аж до липня 2027 року. Для деяких представників зодіакального кола липень 2026 року стане тією самою точкою, після якої життя почне налагоджуватися. Ці знаки Зодіаку нарешті залишать позаду негаразди й вдихнуть на повні груди.

Новини.LIVE ділиться прогнозом астрологів, хто ж нарешті покине життєву чорну смугу.

Що означає Юпітер у Леві у липні 2026

Астрологи називають перехід Юпітера у знак Лева однією з ключових астрологічних подій 2026 року. Ця планета символізує розвиток, достаток та нові можливості. Під її впливом багато людей відчують бажання діяти рішучіше, реалізовувати давні мрії та не боятися змін.

А найбільшу підтримку отримають:

Леви;

Овни;

Стрільці;

Скорпіони.

Лев

Для вас починається один із найперспективніших періодів за останні роки. Юпітер, який увійшов у ваш знак, підсилює харизму, додає сміливості. Можливі цікаві пропозиції щодо роботи, нові знайомства або важлива подія в особистому житті. Не бійтеся заявляти про себе та братися за масштабні проєкти. Всесвіт підштовхуватиме вас до успіху.

Овен

Юпітер у Леві активізує сферу творчості, самореалізації, кохання та натхнення. Ви відчуєте, що енергії стало більше, а проблеми вже не виглядають такими непереборними. Особливо вдало складатимуться нові починання, переговори та справи, які потребують сміливості. Не дозволяйте минулим невдачам визначати ваше майбутнє.

Стрілець

Юпітер — ваша планета-покровитель. А її перехід у дружній вогняний знак Лева обіцяє принести нові перспективи, цікаві подорожі, навчання або знайомства, які вплинуть на ваше майбутнє. Перед вами відкриються можливості, яких ще кілька місяців тому просто не існувало. Не відмовляйтеся від шансів лише через страх помилитися.

Скорпіон

Липень 2026 стане місяцем, коли довга боротьба почне приносити результати. Юпітер у Леві допоможе побачити перспективу там, де ще недавно були лише сумніви. Особливо це стосується професійної діяльності, фінансів та важливих життєвих рішень. Чорна смуга поступово залишиться в минулому, якщо ви не побоїтеся взяти відповідальність за власне майбутнє.

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