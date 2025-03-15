Яким знакам Зодіаку не пощастить в Ретроградний Меркурій 15 березня-7 квітня 2025 — Таро прогноз

Людина, яка розкладає карти Таро. Фото: Freepik

Від сьогодні, 15 березня, починається Ретроградний Меркурій, який продовжиться аж до сьомого квітня, тому саме час дізнатися свій гороскоп. Тарологи розповіли, для яких знаків Зодіаку цей період буде далеко не найвдалішим і що варто робити цим людям, щоб не нашкодити собі.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Ретроградний Меркурій — це період, коли не варто починати нові проєкти, підписувати важливі документи, приймати серйозні рішення, купувати щось масштабне, наприклад, техніку або автомобиль, і проводити великі святкові заходи.

Період з 15 березня до сьомого квітня цього року вплине на життя кількох знаків Зодіаку, адже їм випали не дуже гарні тарологічні карти. Дізнайтеся, чи входите ви до списку тих людей, яким не дуже пощастить під час цього Ретроградного Меркурія.

Знаки Зодіаку, яким Таро обіцяє невдачі в Ретроградний Меркурій

Лев — карта Таро "П’ятірка Мечів"

У період цього Ретроградного Меркурія представників Лева може хтось образити. В особистому житті тарологи рекомендують людям під цим знаком Зодіаку приховати власні почуття, а на роботі варто намагатися захистити свою точку зору.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Дев’ятка Жезлів"

Тарологи кажуть, що представники цього зодіакального знаку самі себе заганяють у межі. В особистому житті цим людям заважатимуть зайві емоції. У Ретроградний Меркурій Дівам варто діяти так, щоб не створювати собі проблем.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Риби — карта Таро "Сімка Мечів"

Тарологи рекомендуть представникам цього знака Зодіаку не почувати себе обкраденими. В особистому житті Рибам можуть зробити боляче, а на роботі варто шукати більше підтримки.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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