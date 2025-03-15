Каким знакам Зодиака не повезет в Ретроградный Меркурий 15 марта-7 апреля 2025 года — Таро прогноз

Человек, который раскладывает карты Таро. Фото: Freepik

С сегодняшнего дня, 15 марта, начинается Ретроградный Меркурий, который продлится вплоть до седьмого апреля, поэтому самое время узнать свой гороскоп. Тарологи рассказали, для каких знаков Зодиака этот период будет далеко не самым удачным и что стоит делать этим людям, чтобы не навредить себе.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Ретроградный Меркурий — это период, когда не стоит начинать новые проекты, подписывать важные документы, принимать серьезные решения, покупать что-то масштабное, например, технику или автомобиль, и проводить большие праздничные мероприятия.

Период с 15 марта по седьмое апреля этого года повлияет на жизнь нескольких знаков Зодиака, ведь им выпали не очень хорошие тарологические карты. Узнайте, входите ли вы в список тех людей, которым не очень повезет во время этого Ретроградного Меркурия.

Знаки Зодиака, которым Таро обещает неудачи в Ретроградный Меркурий

Лев — карта Таро "Пятерка Мечей"

В период этого Ретроградного Меркурия представителей Льва может кто-то обидеть. В личной жизни тарологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака скрыть собственные чувства, а на работе стоит стараться защитить свою точку зрения.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Девятка Жезлов"

Тарологи говорят, что представители этого зодиакального знака сами себя загоняют в рамки. В личной жизни этим людям будут мешать лишние эмоции. В Ретроградный Меркурий Девам стоит действовать так, чтобы не создавать себе проблем.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Семерка Мечей"

Тарологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака не чувствовать себя обворованными. В личной жизни Рыбам могут сделать больно, а на работе стоит искать больше поддержки.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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