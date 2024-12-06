Яким знакам Зодіаку треба бути обережними до 8 грудня — прогнози Таро

Процес розкладу на картах Таро. Фото: Pinterest

Представникам декількох знаків зодіакального сузір’я варто бути обережними цього тижня, адже на їхньому шляху можуть виникнути перешкоди. Дізнайтеся, яким трьом знакам Зодіаку карти Таро рекомендують бути дуже пильними у житті до восьмого грудня 2024 року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Період до восьмого грудня буде для деяких знаків Зодіаку доволі непростим, адже є ризики обману і сумніву. Тарологи розповіли, кому за прогнозами містичних карт Таро варто бути обережними найближчими днями.

Знаки Зодіаку, яким слід бути обачними до восьмого грудня

Козеріг

Людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, варто бути дуже уважними цього тижня до восьмого грудня. Тарологи кажуть, що саме в цей період на шляху представників Козерогу можуть з’явитися нові можливості для навчання або отримання даних.

Однак, будьте обережними стосовно цієї інформації, адже вона може бути неправдивою.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Телець

Цього тижня представники даного зодіакального знаку можуть зіштовхнутися із сумнівами і неясними речами. Будьте дуже обережними, адже ви можете потрапити "в сіті" власних побоювань та ілюзій.

Карти Таро попереджають, що все далеко не так, як вам здається із самого початку. Вам варто працювати над своїми внутрішніми переживаннями і шукати відповіді на свої запитання всередині себе.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Близнюки

Представникам цього знаку Зодіаку варто бути пильними і дуже обережними, адже вони можуть дізнатися погані наміри або брехню від людей навколо. Щоб не залишитися обдуреними або не втратити щось у своєму житті, людям під знаком Близнюки варто діяти з великою обережністю.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

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