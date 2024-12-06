Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Яким знакам Зодіаку краще бути пильними до 8 грудня за Таро arrow

Яким знакам Зодіаку краще бути пильними до 8 грудня за Таро

6 грудня 2024 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку треба бути обережними до 8 грудня — прогнози Таро
Процес розкладу на картах Таро. Фото: Pinterest
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Представникам декількох знаків зодіакального сузір’я варто бути обережними цього тижня, адже на їхньому шляху можуть виникнути перешкоди. Дізнайтеся, яким трьом знакам Зодіаку карти Таро рекомендують бути дуже пильними у житті до восьмого грудня 2024 року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

Читайте також:

Період до восьмого грудня буде для деяких знаків Зодіаку доволі непростим, адже є ризики обману і сумніву. Тарологи розповіли, кому за прогнозами містичних карт Таро варто бути обережними найближчими днями.

Знаки Зодіаку, яким слід бути обачними до восьмого грудня

Козеріг

Людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, варто бути дуже уважними цього тижня до восьмого грудня. Тарологи кажуть, що саме в цей період на шляху представників Козерогу можуть з’явитися нові можливості для навчання або отримання даних. 

Однак, будьте обережними стосовно цієї інформації, адже вона може бути неправдивою.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Телець

Цього тижня представники даного зодіакального знаку можуть зіштовхнутися із сумнівами і неясними речами. Будьте дуже обережними, адже ви можете потрапити "в сіті" власних побоювань та ілюзій. 

Карти Таро попереджають, що все далеко не так, як вам здається із самого початку. Вам варто працювати над своїми внутрішніми переживаннями і шукати відповіді на свої запитання всередині себе. 

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Близнюки

Представникам цього знаку Зодіаку варто бути пильними і дуже обережними, адже вони можуть дізнатися погані наміри або брехню від людей навколо. Щоб не залишитися обдуреними або не втратити щось у своєму житті, людям під знаком Близнюки варто діяти з великою обережністю.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку будуть дуже натхненними в грудні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку вдасться радикально змінити своє життя до кінця 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку зустрінуть другу половинку в грудні 2024 року.

гороскоп прогнози знаки Зодіаку таро карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах

06:40 Ціни можуть розчарувати — скільки коштує здати золото в ломбард

06:30 Загибель військового на війні — хто має повідомити родичів

06:30 На агроринку подешевшала одна з культур — як змінилися ціни

06:25 Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Проблеми розпуску ТЦК — військовий розповів, чому це неможливо

06:15 В Україні відзначають День ЗСУ — головні успіхи за три роки війни

06:11 Млинці без молока та яєць — на сніданок за 5 хвилин

06:10 Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови

06:01 Є питання до Ощадбанку — як оперативно вийти на оператора

07:01 У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах

06:40 Ціни можуть розчарувати — скільки коштує здати золото в ломбард

06:30 Загибель військового на війні — хто має повідомити родичів

06:30 На агроринку подешевшала одна з культур — як змінилися ціни

06:25 Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Проблеми розпуску ТЦК — військовий розповів, чому це неможливо

06:15 В Україні відзначають День ЗСУ — головні успіхи за три роки війни

06:11 Млинці без молока та яєць — на сніданок за 5 хвилин

06:10 Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови

06:01 Є питання до Ощадбанку — як оперативно вийти на оператора

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят