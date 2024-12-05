Які знаки Зодіаку почнуть нове життя з 5 грудня — прогнози Таро

Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Pexels

З п’ятого грудня 2024 року представники деяких знаків зодіакального сузір’я можуть ніби "відродитися з попелу". Містичні карти Таро розповіли, які чотири знаки Зодіаку можуть почати все з початку, залишивши всі проблеми в минулому житті.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Стрілець

Згідно з прогнозами карт Таро, представники цього зодіакального знаку будуть неймовірно успішними, починаючи з четверга, п’ятого грудня. Вони знайдуть привід для радості та зможуть позбутися негативних думок. Карти Таро радять сміливо рухатися вперед, щоб почати життя з нової сторінки.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Лев

Представникам цього знаку Зодіаку випаде доволі рідкісний шанс "відродитися з попелу". Натомість людям, які народилися під знаком Зодіаку Лев, доведеться розпрощатися зі старими звичками і людьми, які не давали їм рухатися вперед і змінювати своє життя.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

Людям під цим знаком краще слухати те, що їм порадить близька людина. Карти Таро радять почати все з чистої сторінки і пам’ятати, що незабаром "чорна смуга" закінчиться. Вже найближчим часом до життя Терезів увірветься радість і щастя, які точно не зможуть не покращити їхній настрій.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Телець

Цей час запам’ятається представникам Тельця надовго, адже саме з п’ятого грудня їм вдасться змінити своє життя. Карти Таро рекомендують Тельцям сміливо рухатися вперед, навіть якщо зміни в житті будуть доволі радикальними. Людям під цим зодіакальним знаком варто "забити" на тих, хто заважатиме їм йти вперед, і пам’ятати, що у них все вийде.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

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