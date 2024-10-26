26 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Яке сьогодні, 26 жовтня, свято — все про дату та заборони дня
Сьогодні, 26 жовтня, Україна разом з іншими країнами світу відзначає День обізнаності про інтерсексуальність. Віряни вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського. Новий рік стає ще ближчим — залишилося 66 днів.
Новини.LIVE розповість про важливі події, які відзначають 26 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та головні заборони.
Який сьогодні, 26 жовтня, день в Україні та світі
Ці події відображають різноманітність і важливість соціальних, культурних та екологічних ініціатив у світі:
- День інтерсекс-людей — це люди, які мають природні біологічні характеристики (хромосомні, гормональні або анатомічні) чоловіків і жінок водночас, що не вписуються у традиційні визначення "чоловічої" або "жіночої" статі. День спрямований на підвищення обізнаності про права та проблеми інтерсекс-людей, які часто стикаються з дискримінацією. Це свято пов'язане з подіями 1996 року, коли в Бостоні відбулася перша публічна демонстрація інтерсекс-людей.
- День гарбуза — популярне свято, особливо в США. Полюбилося воно й багатьом українцям. Гарбуз хоч і вважається овочем, насправді є фруктом, родом із Мексики. Цей яскравий помаранчевий плід активно використовується в кулінарії та декорі, особливо напередодні Гелловіну. Сьогодні можна прикрасити своє помешкання цими яскравими плодами або ж приготувати щось смачненьке з гарбуза.
- Свято приємних несподіванок — це неофіційна, але чудова нагода створити радість для близьких. Святкування цього дня поширюється завдяки онлайн-ініціативам, його головна ідея — дарувати людям приємні сюрпризи.
- Всесвітнє виття на Місяць — це своєрідна подія, яка заохочує людей відчути зв'язок із природою, символічно виючи на Місяць. Цей день відзначається 26 жовтня і має екологічний і культурний підтекст.
- День змін на краще — (четверта субота жовтня) покликаний мотивувати людей на дії, що змінюють світ на краще. Свято виникло у США та об’єднує тих, хто хоче зробити позитивний вплив на своє оточення.
Яке сьогодні, 26 жовтня, церковне свято
Сьогодні, 26 жовтня, у православному календарі відзначають день пам'яті Димитрія Солунського, якому свята Церква дала титул великомученика й мироточця.
Димитрій Солунський був християнським великомучеником, що жив у III-IV століттях у Салоніках (теперішнє місто Солунь, Греція). Він походив із сім'ї римського проконсула і з дитинства виховувався в християнській вірі, хоча за імператора Галерія сповідування християнства було суворо заборонено. Димитрій відкрито проповідував Євангеліє і підтримував християнську громаду в часи гонінь. Згодом за наказом імператора він був ув'язнений, підданий тортурам і проколотий списами. Після смерті мощі Димитрія почали виділяти миро з цілющими властивостями, що стало символом його покровительства над Солунем, воїнами та захисниками християнської віри.
В історії церкви він залишається як приклад відданості Ісусу Христу й отримав святість за непохитну віру та чистоту душі. Миро, що виділялося з його мощей, вважалося цілющим і допомагало зцілитися багатьом вірянам.
Також цього дня згадують мученика Луппа, який був слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Лупп був свідком смерті свого пана і зберіг його кров, одяг і перстень, які мали цілющу силу. Він також знищував язичницьких ідолів і проповідував віру в Ісуса Христа, за що був вбитий мечем за наказом імператора Максиміана Галерія.
Що не можна робити 26 жовтня — головні заборони дня
Священнослужителі нагадують, що злість, брехня, заздрість, лихослів'я засуджуються церквою. Не можна також пліткувати, обмовляти когось, відмовляти в допомозі або милостині.
Оскільки цього дня заведено поминати покійних, заборонено веселитися, влаштовувати вечірки та святкування. Також не варто вживати алкоголь цього дня.
За народними прикметами, цього дня не можна:
- брати в руки гострі предмети — великий ризик поранитися;
- укладати шлюб — вважається, що такий союз довго не протримається;
- тяжко фізично працювати;
- прати та прасувати білизну.
Народні прикмети та традиції на 26 жовтня
У народному календарі 26 жовтня — свято Дмитрів день, День Дмитра, Великі Осеніни. З цього дня закінчувався сезон весіль.
За старих часів цього дня йшли до храму, щоб пом'янути покійних родичів, поставити свічку і помолитися, подавали милостиню, відвідували могилки та приводили їх до ладу. За давньою традицією також заведено проводити поминальні обіди.
Оскільки святий Дмитро Солунський вважається покровителем військових, то йому моляться про здоров'я військових і про допомогу для них на полі бою.
Цього дня прикмети говорять про те, як зміниться погода:
- Якщо цього дня відлига, то зима буде теплою, а весна — ранньою;
- Якщо ще немає снігу, то ще можете не чекати на зиму.
- Якщо йде дощ 26 жовтня, на Введення (21 листопада за новим стилем) буде багато снігу.
- Якщо день виявився теплим, весна прийде рано і буде м'якою.
- Якщо земля замерзла і дує холодний вітер, ще не варто чекати на сніг.
- Якщо хмари швидко біжать по небу, до негоди.
- Якщо ще можна в лісі знайти гриби, зима прийде нескоро.
- Якщо небо червоного кольору, піде дощ.
- Якщо півень зранку 26 жовтня співає раніше, ніж зазвичай, до тепла, а якщо ввечері кукурікає — погода зміниться.
Хто святкує День ангела 26 жовтня та як назвати дитину
Обов'язково привітайте сьогодні з іменинами друзів, близьких, рідних та просто знайомих, які мають ім'я:
- Дмитро;
- Афанасій;
- Марк;
- Василь;
- Антон.
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