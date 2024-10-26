26 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина гуляє у лісі восени. Фото: freepik.com

Сьогодні, 26 жовтня, Україна разом з іншими країнами світу відзначає День обізнаності про інтерсексуальність. Віряни вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського. Новий рік стає ще ближчим — залишилося 66 днів.

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Новини.LIVE розповість про важливі події, які відзначають 26 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та головні заборони.

Який сьогодні, 26 жовтня, день в Україні та світі

Ці події відображають різноманітність і важливість соціальних, культурних та екологічних ініціатив у світі:

День інтерсекс-людей — це люди, які мають природні біологічні характеристики (хромосомні, гормональні або анатомічні) чоловіків і жінок водночас, що не вписуються у традиційні визначення "чоловічої" або "жіночої" статі. День спрямований на підвищення обізнаності про права та проблеми інтерсекс-людей, які часто стикаються з дискримінацією. Це свято пов'язане з подіями 1996 року, коли в Бостоні відбулася перша публічна демонстрація інтерсекс-людей.

— це люди, які мають природні біологічні характеристики (хромосомні, гормональні або анатомічні) чоловіків і жінок водночас, що не вписуються у традиційні визначення "чоловічої" або "жіночої" статі. День спрямований на підвищення обізнаності про права та проблеми інтерсекс-людей, які часто стикаються з дискримінацією. Це свято пов'язане з подіями 1996 року, коли в Бостоні відбулася перша публічна демонстрація інтерсекс-людей. День гарбуза — популярне свято, особливо в США. Полюбилося воно й багатьом українцям. Гарбуз хоч і вважається овочем, насправді є фруктом, родом із Мексики. Цей яскравий помаранчевий плід активно використовується в кулінарії та декорі, особливо напередодні Гелловіну. Сьогодні можна прикрасити своє помешкання цими яскравими плодами або ж приготувати щось смачненьке з гарбуза.

— популярне свято, особливо в США. Полюбилося воно й багатьом українцям. Гарбуз хоч і вважається овочем, насправді є фруктом, родом із Мексики. Цей яскравий помаранчевий плід активно використовується в кулінарії та декорі, особливо напередодні Гелловіну. Сьогодні можна прикрасити своє помешкання цими яскравими плодами або ж приготувати щось смачненьке з гарбуза. Свято приємних несподіванок — це неофіційна, але чудова нагода створити радість для близьких. Святкування цього дня поширюється завдяки онлайн-ініціативам, його головна ідея — дарувати людям приємні сюрпризи.

— це неофіційна, але чудова нагода створити радість для близьких. Святкування цього дня поширюється завдяки онлайн-ініціативам, його головна ідея — дарувати людям приємні сюрпризи. Всесвітнє виття на Місяць — це своєрідна подія, яка заохочує людей відчути зв'язок із природою, символічно виючи на Місяць. Цей день відзначається 26 жовтня і має екологічний і культурний підтекст.

— це своєрідна подія, яка заохочує людей відчути зв'язок із природою, символічно виючи на Місяць. Цей день відзначається 26 жовтня і має екологічний і культурний підтекст. День змін на краще — (четверта субота жовтня) покликаний мотивувати людей на дії, що змінюють світ на краще. Свято виникло у США та об’єднує тих, хто хоче зробити позитивний вплив на своє оточення.

День інтерсекс-людей. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 26 жовтня, церковне свято

Сьогодні, 26 жовтня, у православному календарі відзначають день пам'яті Димитрія Солунського, якому свята Церква дала титул великомученика й мироточця.

Димитрій Солунський був християнським великомучеником, що жив у III-IV століттях у Салоніках (теперішнє місто Солунь, Греція). Він походив із сім'ї римського проконсула і з дитинства виховувався в християнській вірі, хоча за імператора Галерія сповідування християнства було суворо заборонено. Димитрій відкрито проповідував Євангеліє і підтримував християнську громаду в часи гонінь. Згодом за наказом імператора він був ув'язнений, підданий тортурам і проколотий списами. Після смерті мощі Димитрія почали виділяти миро з цілющими властивостями, що стало символом його покровительства над Солунем, воїнами та захисниками християнської віри.

В історії церкви він залишається як приклад відданості Ісусу Христу й отримав святість за непохитну віру та чистоту душі. Миро, що виділялося з його мощей, вважалося цілющим і допомагало зцілитися багатьом вірянам.

Також цього дня згадують мученика Луппа, який був слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Лупп був свідком смерті свого пана і зберіг його кров, одяг і перстень, які мали цілющу силу. Він також знищував язичницьких ідолів і проповідував віру в Ісуса Христа, за що був вбитий мечем за наказом імператора Максиміана Галерія.

Великомученик Димитрій Солунський. Скриншот з відео на Youtube

Що не можна робити 26 жовтня — головні заборони дня

Священнослужителі нагадують, що злість, брехня, заздрість, лихослів'я засуджуються церквою. Не можна також пліткувати, обмовляти когось, відмовляти в допомозі або милостині.

Оскільки цього дня заведено поминати покійних, заборонено веселитися, влаштовувати вечірки та святкування. Також не варто вживати алкоголь цього дня.

За народними прикметами, цього дня не можна:

брати в руки гострі предмети — великий ризик поранитися;

укладати шлюб — вважається, що такий союз довго не протримається;

тяжко фізично працювати;

прати та прасувати білизну.

Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети та традиції на 26 жовтня

У народному календарі 26 жовтня — свято Дмитрів день, День Дмитра, Великі Осеніни. З цього дня закінчувався сезон весіль.

За старих часів цього дня йшли до храму, щоб пом'янути покійних родичів, поставити свічку і помолитися, подавали милостиню, відвідували могилки та приводили їх до ладу. За давньою традицією також заведено проводити поминальні обіди.

Оскільки святий Дмитро Солунський вважається покровителем військових, то йому моляться про здоров'я військових і про допомогу для них на полі бою.

Цього дня прикмети говорять про те, як зміниться погода:

Якщо цього дня відлига, то зима буде теплою, а весна — ранньою;

Якщо ще немає снігу, то ще можете не чекати на зиму.

Якщо йде дощ 26 жовтня, на Введення (21 листопада за новим стилем) буде багато снігу.

Якщо день виявився теплим, весна прийде рано і буде м'якою.

Якщо земля замерзла і дує холодний вітер, ще не варто чекати на сніг.

Якщо хмари швидко біжать по небу, до негоди.

Якщо ще можна в лісі знайти гриби, зима прийде нескоро.

Якщо небо червоного кольору, піде дощ.

Якщо півень зранку 26 жовтня співає раніше, ніж зазвичай, до тепла, а якщо ввечері кукурікає — погода зміниться.

Жінка зі свічкою у церкві. Фото: pomisna.info

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