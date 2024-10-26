Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Яке сьогодні, 26 жовтня, свято — все про дату та заборони дня arrow

Яке сьогодні, 26 жовтня, свято — все про дату та заборони дня

26 жовтня 2024 00:15
Світлана Зайцева - Редактор
26 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Дівчина гуляє у лісі восени. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 26 жовтня, Україна разом з іншими країнами світу відзначає День обізнаності про інтерсексуальність. Віряни вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського. Новий рік стає ще ближчим — залишилося 66 днів. 

Читайте також:

Новини.LIVE розповість про важливі події, які відзначають 26 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та головні заборони.

Який сьогодні, 26 жовтня, день в Україні та світі 

Ці події відображають різноманітність і важливість соціальних, культурних та екологічних ініціатив у світі:

  • День інтерсекс-людей — це люди, які мають природні біологічні характеристики (хромосомні, гормональні або анатомічні) чоловіків і жінок водночас, що не вписуються у традиційні визначення "чоловічої" або "жіночої" статі. День спрямований на підвищення обізнаності про права та проблеми інтерсекс-людей, які часто стикаються з дискримінацією. Це свято пов'язане з подіями 1996 року, коли в Бостоні відбулася перша публічна демонстрація інтерсекс-людей.
  • День гарбуза — популярне свято, особливо в США. Полюбилося воно й багатьом українцям. Гарбуз хоч і вважається овочем, насправді є фруктом, родом із Мексики. Цей яскравий помаранчевий плід активно використовується в кулінарії та декорі, особливо напередодні Гелловіну. Сьогодні можна прикрасити своє помешкання цими яскравими плодами або ж приготувати щось смачненьке з гарбуза. 
  • Свято приємних несподіванок — це неофіційна, але чудова нагода створити радість для близьких. Святкування цього дня поширюється завдяки онлайн-ініціативам, його головна ідея — дарувати людям приємні сюрпризи.
  • Всесвітнє виття на Місяць — це своєрідна подія, яка заохочує людей відчути зв'язок із природою, символічно виючи на Місяць. Цей день відзначається 26 жовтня і має екологічний і культурний підтекст.
  • День змін на краще — (четверта субота жовтня) покликаний мотивувати людей на дії, що змінюють світ на краще. Свято виникло у США та об’єднує тих, хто хоче зробити позитивний вплив на своє оточення.

 

Який сьогодні, 26 жовтня, день в Україні та світі
День інтерсекс-людей. Фото: depositphotos.com

Яке сьогодні, 26 жовтня, церковне свято

Сьогодні, 26 жовтня, у православному календарі відзначають день пам'яті Димитрія Солунськогоякому свята Церква дала титул великомученика й мироточця.

Димитрій Солунський був християнським великомучеником, що жив у III-IV століттях у Салоніках (теперішнє місто Солунь, Греція). Він походив із сім'ї римського проконсула і з дитинства виховувався в християнській вірі, хоча за імператора Галерія сповідування християнства було суворо заборонено. Димитрій відкрито проповідував Євангеліє і підтримував християнську громаду в часи гонінь. Згодом за наказом імператора він був ув'язнений, підданий тортурам і проколотий списами. Після смерті мощі Димитрія почали виділяти миро з цілющими властивостями, що стало символом його покровительства над Солунем, воїнами та захисниками християнської віри.

В історії церкви він залишається як приклад відданості Ісусу Христу й отримав святість за непохитну віру та чистоту душі. Миро, що виділялося з його мощей, вважалося цілющим і допомагало зцілитися багатьом вірянам.

Також цього дня згадують мученика Луппа, який був слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Лупп був свідком смерті свого пана і зберіг його кров, одяг і перстень, які мали цілющу силу. Він також знищував язичницьких ідолів і проповідував віру в Ісуса Христа, за що був вбитий мечем за наказом імператора Максиміана Галерія.

 

Яке сьогодні, 26 жовтня, церковне свято
Великомученик Димитрій Солунський. Скриншот з відео на Youtube

Що не можна робити 26 жовтня — головні заборони дня

Священнослужителі нагадують, що злість, брехня, заздрість, лихослів'я засуджуються церквою. Не можна також пліткувати, обмовляти когось, відмовляти в допомозі або милостині.

Оскільки цього дня заведено поминати покійних, заборонено веселитися, влаштовувати вечірки та святкування. Також не варто вживати алкоголь цього дня.

За народними прикметами, цього дня не можна: 

  • брати в руки гострі предмети — великий ризик поранитися;
  • укладати шлюб — вважається, що такий союз довго не протримається;
  • тяжко фізично працювати;
  • прати та прасувати білизну. 

 

Що не можна робити 26 жовтня — головні заборони дня
Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети та традиції на 26 жовтня

У народному календарі 26 жовтня — свято Дмитрів день, День Дмитра, Великі Осеніни. З цього дня закінчувався сезон весіль.

За старих часів цього дня йшли до храму, щоб пом'янути покійних родичів, поставити свічку і помолитися, подавали милостиню, відвідували могилки та приводили їх до ладу. За давньою традицією також заведено проводити поминальні обіди.  

Оскільки святий Дмитро Солунський вважається покровителем військових, то йому моляться про здоров'я військових і про допомогу для них на полі бою.

Цього дня прикмети говорять про те, як зміниться погода:

  • Якщо цього дня відлига, то зима буде теплою, а весна — ранньою;
  • Якщо ще немає снігу, то ще можете не чекати на зиму.
  • Якщо йде дощ 26 жовтня, на Введення (21 листопада за новим стилем) буде багато снігу.
  • Якщо день виявився теплим, весна прийде рано і буде м'якою.
  • Якщо земля замерзла і дує холодний вітер, ще не варто чекати на сніг.
  • Якщо хмари швидко біжать по небу, до негоди.
  • Якщо ще можна в лісі знайти гриби, зима прийде нескоро.
  • Якщо небо червоного кольору, піде дощ.
  • Якщо півень зранку 26 жовтня співає раніше, ніж зазвичай, до тепла, а якщо ввечері кукурікає — погода зміниться.

 

Народні прикмети та традиції на 26 жовтня
Жінка зі свічкою у церкві. Фото: pomisna.info

Хто святкує День ангела 26 жовтня та як назвати дитину

Обов'язково привітайте сьогодні з іменинами друзів, близьких, рідних та просто знайомих, які мають ім'я: 

  • Дмитро;
  • Афанасій;
  • Марк;
  • Василь;
  • Антон. 

День ангела 26 жовтня традиції свята народні прикмети заборони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:53 На Львівщині боєць вдарив іншого солдата ножем — що вирішив суд

23:45 У Нацгвардії заперечили нагородження мера Одеси Труханова

23:25 У Києві суди ухвалили сім рішень щодо ухилянтів — подробиці

23:12 Удар по багатоповерхівці в Києві — є загиблий та постраждалі

23:05 У Дніпрі прогриміли вибухи

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

23:02 Одягаємось тепліше і йдемо гуляти — погода в Одесі на суботу

23:00 Чоловік відмовився від служби через дії ТЦК — що вирішив суд

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

23:53 На Львівщині боєць вдарив іншого солдата ножем — що вирішив суд

23:45 У Нацгвардії заперечили нагородження мера Одеси Труханова

23:25 У Києві суди ухвалили сім рішень щодо ухилянтів — подробиці

23:12 Удар по багатоповерхівці в Києві — є загиблий та постраждалі

23:05 У Дніпрі прогриміли вибухи

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

23:02 Одягаємось тепліше і йдемо гуляти — погода в Одесі на суботу

23:00 Чоловік відмовився від служби через дії ТЦК — що вирішив суд

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні