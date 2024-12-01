Гороскоп Таро на тиждень 2-8 грудня для всіх знаків Зодіаку — що кажуть карти

Прогнози за картами Таро. Фото: Pinterest

Вже днями починається останній місяць цього року, який буде доволі амбітним та активним. Дізнайтеся, що всім знакам Зодіаку приготувала доля наступного тижня з другого по восьме грудня за прогнозами магічних карт Таро.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку з другого по восьме грудня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Туз Жезлів

Наступного тижня на вашому шляху з'являться нові можливості, а ця карта вважається символом енергії, натхнення і нових починань. Цей тиждень буде для вас чудовим часом для втілення всіх своїх задумів у реальне життя.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Дев'ятка Пентаклів

Ця карта є символом успіху і стабільності, тому насолоджуйтеся гарним матеріальним станом і незалежністю. Довіряйте власним успіхам і приділіть собі трохи часу на те, щоб відпочити.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сімка Жезлів

Наступного тижня вам, ймовірно, потрібно бути стояти за власні позиції. Ця карта є символом виклику і важливості боротися за свої інтереси, тому довіряйте власній стійкості та рішучості.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Четвірка Кубків

У період з другого по восьме грудня ви почнете замислюватися над тим, що нікуди не рухаєтеся. Дана карта є символом думків і необхідності переглянути власні бажання. Спробуйте переосмислити пріоритеті та відкрити серце для чогось нового.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Король Мечів

У цей час сконцентруйтеся на конкретних рішеннях і логіці. Дана карта є символом інтелекту, справедливості та дисциплини. Цей тиждень буде для вас гарним шансом діяти мудро та виважено.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Вісімка Кубків

Наступного тижня вам доведеться, ймовірно, залишити щось у минулому житті. Ця карта є символом кидання того, від чого у вас давно немає задоволення. Вірте власній інтуїції та йдіть вперед, попри всі перешкоди на своєму шляху.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Шістка Мечів

Наступного тижня у вашому житті почне наступати більш спокійний період. Дана карта є символом подолання перешкод і досягнення гармонії. Цей тиждень буде для вас чудовою нагодою залишити всі свої старі проблеми в минулому.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Двійка Мечів

Наступного тижня вам, ймовірно, потрібно буде зробити якийсь важкий вибір. Дана карта є символом замислень і рішучості, тому слухайте власну інтуїцію, щоб прийняти правильне рішення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Імператор

Наступного тижня вам потрібно зайнятися встановленням структури і контролю. Дана карта — це символ порядку, лідерства і стабільності. Цей тиждень буде сприятливим для перших кроків на шляху до майбутнього успіху.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Дев'ятка Жезлів

Цього тижня вам потрібно буде пройти останні випробування на своєму шляху до успіху. Дана карта — це символ сили духу і витривалості, тому ніколи не здавайтеся, навіть коли дуже важко.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Королева Кубків

У період з другого по восьме грудня сконцентруйтеся на власному емоційному стані та інтуїції. Дана карта є символом співчуття, емоційної глибини і мудрості. Цей тиждень буде для вас чудовою нагодою покращити стосунки з рідними людьми.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Зірка

Наступного тижня вам варто знайти надію і натхнення, адже дана карта є символом оновлення в духовному плані та мрії. Цей тиждень дарує ваш шанс йти впевнено вперед до своїх мрій.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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