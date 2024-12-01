Гороскоп Таро на неделю 2-8 декабря для всех знаков Зодиака — что говорят карты

Прогнозы по картам Таро. Фото: Pinterest

Уже на днях начинается последний месяц этого года, который будет достаточно амбициозным и активным. Узнайте, что всем знакам Зодиака приготовила судьба на следующей неделе со второго по восьмое декабря по прогнозам магических карт Таро.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака со второго по восьмое декабря.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Туз Жезлов

На следующей неделе на вашем пути появятся новые возможности, а эта карта считается символом энергии, вдохновения и новых начинаний. Эта неделя будет для вас прекрасным временем для воплощения всех своих замыслов в реальную жизнь.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Девятка Пентаклей

Эта карта является символом успеха и стабильности, поэтому наслаждайтесь хорошим материальным состоянием и независимостью. Доверяйте своим успехам и уделите себе немного времени на то, чтобы отдохнуть.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Семерка Жезлов

На следующей неделе вам, вероятно, нужно быть стоять за свои позиции. Эта карта является символом вызова и важности бороться за свои интересы, поэтому доверяйте своей стойкости и решительности.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Четверка Кубков

В период со второго по восьмое декабря вы начнете задумываться над тем, что никуда не двигаетесь. Данная карта является символом мыслей и необходимости просмотра собственных желаний. Попытайтесь переосмыслить приоритеты и открыть сердце для чего-то нового.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Король Мечей

В это время сконцентрируйтесь на конкретных решениях и логике. Эта карта является символом интеллекта, справедливости и дисциплины. Эта неделя будет для вас хорошим шансом действовать мудро и взвешенно.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Восьмерка Кубков

На следующей неделе вам придется, вероятно, оставить что-то в прошлой жизни. Эта карта является символом бросания того, от чего у вас давно нет удовольствия. Верьте собственной интуиции и идите вперед, несмотря на все препятствия на своем пути.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Шестерка Мечей

На следующей неделе в вашей жизни начнет наступать более спокойный период. Данная карта является символом преодоления препятствий и достижения гармонии. Эта неделя будет для вас отличным шансом оставить все свои старые проблемы в прошлом.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Двойка Мечей

На следующей неделе вам, вероятно, нужно будет сделать какой-то трудный выбор. Данная карта является символом замыслов и решимости, поэтому слушайте собственную интуицию, чтобы принять правильное решение.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Император

На следующей неделе вам нужно заняться установкой структуры и контроля. Данная карта — это символ порядка, лидерства и стабильности. Эта неделя будет благоприятна для первых шагов на пути к будущему успеху.

Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Девятка Жезлов

На этой неделе вам предстоит пройти последние испытания на своем пути к успеху. Данная карта — это символ силы духа и выносливости, поэтому никогда не сдавайтесь, даже когда очень тяжело.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Королева Кубков

В период со второго по восьмое декабря сконцентрируйтесь на собственном эмоциональном состоянии и интуиции. Данная карта является символом сострадания, эмоциональной глубины и мудрости. Эта неделя будет для вас прекрасной возможностью улучшить отношения с родными людьми.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Звезда

На следующей неделе вам стоит обрести надежду и вдохновение, ведь данная карта является символом обновления в духовном плане и мечт. Эта неделя дарит ваш шанс идти уверенно вперед к своим мечтам.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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