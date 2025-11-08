Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп на 9 листопада: Тельцям — натхнення, Водоліям — час тиші
Неділя, 9 листопада, пройде під впливом спадного Місяця у знаку Рака, а це означає — день буде емоційним, глибоким і сповненим внутрішніх відкриттів. 20-та місячна доба дарує кожному знаку Зодіаку натхнення для великих планів, нових рішень і навіть переосмислення свого шляху. Астрологи кажуть, що Всесвіт допомагає тим, хто прагне визначеності — головне не метушитися та не розпорошувати сили на дрібниці.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 9 листопада.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 9 листопада:
Овен (21 березня — 20 квітня)
День може початися з роздумів і ностальгії, але саме це допоможе вам зрозуміти, куди рухатися далі. Астрологи радять не поспішати — спокій і тепле спілкування з родиною або близькими людьми стануть найкращим рішенням.
Телець (21 квітня — 21 травня)
9 листопада принесе натхнення для домашніх справ і творчості. Якщо ви дозволите собі розслабитися, отримаєте більше, ніж очікуєте — навіть невеликі радощі подарують внутрішній баланс.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Емоції можуть хитатися, як маятник. Не поспішайте ділитися планами, краще зосередьтеся на своєму комфорті — гарна книга, музика чи приємна розмова допоможуть відновити сили.
Рак (22 червня — 22 липня)
Місяць у вашому знаку посилює чутливість і інтуїцію. Ви можете відчути, що все навколо говорить знаками — прислухайтеся до серця, воно підкаже правильний напрямок.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Ви прагнутимете визнання, але день радше про тишу, ніж про гучні події. Відкладіть справи, що вимагають уваги публіки, і присвятіть час родині або душевній розмові.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Астрологи радять не брати на себе зайвого — неділя створена для перепочинку. Проведіть день спокійно, без планів, і ви відчуєте, як з'являється внутрішня гармонія.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Ви можете відчути потребу в душевній підтримці або розумінні. Не бійтеся бути відвертими з близькими — це зміцнить стосунки й подарує відчуття тепла.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Ваш емоційний фон глибокий, навіть трохи драматичний. Не варто приймати рішень під впливом почуттів — дайте їм пройти, і побачите ситуацію ясніше.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Цей день відкриє цікаві ідеї для майбутніх планів. Якщо ви дасте собі спокій і час на роздуми, зможете зрозуміти, куди направити енергію після вихідних.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Плани можуть змінюватися, і це викликатиме легке роздратування. Але не опирайтеся — день підходить для гнучкості та прийняття, а не для контролю.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Ви відчуєте потребу віддалитися від шуму світу. Неділя сприятлива для духовних практик, читання чи просто відпочинку без новин і соцмереж.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Ваша інтуїція буде на максимумі, тому довіряйте передчуттям. Якщо хочете щось змінити — почніть із очищення дому або прощення старих образ.
