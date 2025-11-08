Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 9 листопада: Тельцям — натхнення, Водоліям — час тиші

Гороскоп на 9 листопада: Тельцям — натхнення, Водоліям — час тиші

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 15:09
Оновлено: 15:07
Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Неділя, 9 листопада, пройде під впливом спадного Місяця у знаку Рака, а це означає — день буде емоційним, глибоким і сповненим внутрішніх відкриттів. 20-та місячна доба дарує кожному знаку Зодіаку натхнення для великих планів, нових рішень і навіть переосмислення свого шляху. Астрологи кажуть, що Всесвіт допомагає тим, хто прагне визначеності — головне не метушитися та не розпорошувати сили на дрібниці.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 9 листопада.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 9 листопада:

Овен (21 березня — 20 квітня)

День може початися з роздумів і ностальгії, але саме це допоможе вам зрозуміти, куди рухатися далі. Астрологи радять не поспішати — спокій і тепле спілкування з родиною або близькими людьми стануть найкращим рішенням.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com
Телець (21 квітня — 21 травня)

9 листопада принесе натхнення для домашніх справ і творчості. Якщо ви дозволите собі розслабитися, отримаєте більше, ніж очікуєте — навіть невеликі радощі подарують внутрішній баланс.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com
Близнюки (22 травня — 21 червня)

Емоції можуть хитатися, як маятник. Не поспішайте ділитися планами, краще зосередьтеся на своєму комфорті — гарна книга, музика чи приємна розмова допоможуть відновити сили.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com
Рак (22 червня — 22 липня)

Місяць у вашому знаку посилює чутливість і інтуїцію. Ви можете відчути, що все навколо говорить знаками — прислухайтеся до серця, воно підкаже правильний напрямок.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com
Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви прагнутимете визнання, але день радше про тишу, ніж про гучні події. Відкладіть справи, що вимагають уваги публіки, і присвятіть час родині або душевній розмові.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com
Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи радять не брати на себе зайвого — неділя створена для перепочинку. Проведіть день спокійно, без планів, і ви відчуєте, як з'являється внутрішня гармонія.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com
Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви можете відчути потребу в душевній підтримці або розумінні. Не бійтеся бути відвертими з близькими — це зміцнить стосунки й подарує відчуття тепла.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваш емоційний фон глибокий, навіть трохи драматичний. Не варто приймати рішень під впливом почуттів — дайте їм пройти, і побачите ситуацію ясніше.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день відкриє цікаві ідеї для майбутніх планів. Якщо ви дасте собі спокій і час на роздуми, зможете зрозуміти, куди направити енергію після вихідних.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com
Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Плани можуть змінюватися, і це викликатиме легке роздратування. Але не опирайтеся — день підходить для гнучкості та прийняття, а не для контролю.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com
Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви відчуєте потребу віддалитися від шуму світу. Неділя сприятлива для духовних практик, читання чи просто відпочинку без новин і соцмереж.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com
Риби (19 лютого — 20 березня)

Ваша інтуїція буде на максимумі, тому довіряйте передчуттям. Якщо хочете щось змінити — почніть із очищення дому або прощення старих образ.

 

Гороскоп на 9 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Якому знаку Зодіаку ці вихідні принесуть здійснення бажань.

Кому в листопаді слід подумати про себе та відпочити.

Хто зі знаків Зодіаку досягне великих цілей до кінця 2025 року.

Кому астрологи прогнозують фінансове диво до кінця 2025 року.

Кому пощастить знайти істинне призначення у 2026 році.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 9 листопада
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації